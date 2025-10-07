焦點股》台燿：大吃AI ASIC訂單 9月營收衝新高

台燿9月營收創下歷史新高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板廠台燿（6274）大吃AI ASIC訂單，9月合併營收28.51億元，月增12.1%、年增25.64%，創下歷史新高，台燿高階M8級銅箔基板出貨比重逐步提升，ASP（產品單價）大幅提升，外資圈傳出，台燿已順利拿下大型AI ASIC訂單，該專案的UBB（unit base board）設計將採用高規格M8等級CCL，台燿已開始出貨認列營收，有助營收與獲利表現。

台燿早盤股價開高，一度大漲近5%，但隨後出現賣壓，漲幅收斂，短短半小時股價一度翻黑，截至9:31分左右，台燿股價小漲0.15%，暫報336.5元，成交量逾1.03萬張。

台燿第3季合併營收80.62億元，季增18.90%、年增21.76%，台燿泰國新廠7月開始投產，泰國月產能為30萬張，首月產能利用率（UTR）達33%，9月產能利用率拉高至67%，預估第4季滿載，產能轉向M7或M8級產品，外資預估，第4季該廠有機會損益兩平，2026年第2季新增產能開出後，有望進一步改善獲利，針對全新M9級銅箔基板，市場需求將於2026年下半年啟動，台燿已持續向客戶送樣。

