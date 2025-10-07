台股開盤》台積電發爐飆1435元 指數漲逾400點突破27100點再創新高

台積電發爐飆1435元，指數漲逾400點突破27100點再創新高。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受超微（AMD）與ChatGPT製造商Open AI達成人工智慧（AI）晶片供應協議，費半指數週一勁揚2.89%，台股週二在台積電開盤上漲20元激勵，指數開盤跳空漲268.22點，以27029.28點開出，在台電積開高走高飆1435元，帶動力積電、華邦電、南亞科等電子股衝高，指數開高走高，漲逾400點，來到27188點。

超微（AMD）與ChatGPT製造商Open AI達成人工智慧（AI）晶片供應協議，再度點燃支撐華爾街行情的AI熱潮，美國股市6日收盤大多收漲，僅道瓊小跌，標準普爾和那斯達克指數收盤再創新高。

道瓊工業指數小跌63.31點或0.14％，收46694.97點。

標準普爾500指數小漲24.49點或0.36％，收6740.28點。

那斯達克指數揚升161.16點或0.71％，收22941.67點。

費城半導體指數勁揚190.32點或2.89％，收6774.06點。

