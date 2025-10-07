台南房市價量齊跌 安平因新建案完工逆勢拉升

南市7月房市交易量，安南區308棟居冠。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市地政局最新公布，今年7月台南住宅價格指數為143.75，較上月微跌0.12%，年減2.59%。大廈價格指數為151.32，透天住宅為133.12，雙雙小幅下降，「價量齊跌」整理格局，多數行政區房價呈現微幅修正，反映房貸政策緊縮與信用管制影響，市場氣氛趨向保守。

交易量方面，全市7月建物移轉棟數共1701棟，月減20.48%，年減26.55%，整體買氣明顯縮減。交易量前3名分別為安南區（308棟）、安平區（267棟）以及永康區（142棟），其中安平區因新建案完工，首次移轉棟數達200棟，年增26.54%，增幅明顯。相比之下，佳里、永康以及南區交易量皆下跌逾5成。

地政局表示，市府持續推動重大建設，包括麻豆工業區、九份子及北安商業區等重劃區標售，吸引優質廠商進駐。麻豆工業區靠近交流道、串聯南科產業鏈；九份子是全台首座低碳示範社區；北安商業區則位於安南蛋黃區，生活與交通機能完善。市府希望透過開發建設，帶動地方經濟與居住品質。

南市地政局長陳淑美指出，國內景氣燈號維持綠燈，短期景氣穩定，但須關注國際經濟與政策變化。預售屋實價登錄量自去年7月起逐步下滑，本期年減88%，顯示買方觀望情緒升溫。她提醒民眾，購屋應審慎評估財務與風險，穩健進場。

