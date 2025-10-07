美股收盤》AMD飆漲24％！台積電ADR漲3.49％ 標普那指再創新高

超微與Open AI達成AI晶片供應協議，超微收盤飆漲近24％。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕超微（AMD）與ChatGPT製造商Open AI達成人工智慧（AI）晶片供應協議，再度點燃支撐華爾街行情的AI熱潮，美國股市6日收盤大多收漲，僅道瓊小跌，標準普爾和那斯達克指數收盤再創新高。

綜合媒體報導，超微6日表示，將與Open AI簽訂多年期協議供應人工智慧晶片，該協議將為其帶來每年數百億美元的淨收入。此消息一出，超微一度飆漲38％，收盤時仍猛升23.71％，收在每股203.71美元。

其他焦點個股方面，台積電ADR大漲3.49％，收在302.40美元；特斯拉週末釋出預告短片，市場猜測可能是傳聞已久的電動跑車，股價大漲5.45％

道瓊工業指數小跌63.31點或0.14％，收46694.97點。

標準普爾500指數小漲24.49點或0.36％，收6740.28點。

那斯達克指數揚升161.16點或0.71％，收22941.67點。

費城半導體指數勁揚190.32點或2.89％，收6774.06點。

