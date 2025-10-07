台積電ADR飆新高後 投研機構Zacks給投資人「這樣」的建議

過去1個月，台積電ADR已上漲18.2%，6日美股開盤後更突破300美元。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕受人工智慧（AI）帶動的先進晶片需求影響，過去1個月，台積電ADR（美國存託憑證）已上漲18.2%，6日美股開盤後更突破300美元，投資人應該買進、賣出、或繼續持有台積電？美國獨立投資研究機構Zacks Investment Research根據台積電的財務表現、預估本益比分析，認為目前繼續持有台積電股票「最為明智」。

Zacks指出，過去1個月，台積電的ADR上漲18.2%，表現優於輝達（Nvidia）的11.5%、超微半導體（AMD）的8.8%，博通（Broadcom）更下跌2.1%。台積電3日收在292.19美元，6日開盤後一度大漲3.7%，來到303美元，已突破其52週高點296.72美元。因此，投資人可能正在猶豫是否改買進、賣出，還是繼續持有台積電。

Zacks分析指出，台積電繼續稱霸全球晶圓代工市場，其規模和技術使該公司成為推動AI繁榮的眾多企業的首選。輝達、邁威爾科技（Marvell）和博通等無晶圓廠晶片製造商，都依賴台積電來打造先進的圖形處理器（GPU）和AI加速器。

AI相關晶片銷售已成為台積電業績成長主要驅動力。 2024年，台積電的AI晶片相關收入成長了2倍，占該公司總收入的15%左右，而且這個成長力道尚未結束。台積電管理層預計，今年AI收入將再次翻倍，並在未來5年內維持每年40%的成長率。這使得台積電成為AI供應鏈的核心。

為了滿足日益增長的AI晶片需求，台積電正在大力投資，該公司計劃在今年投資380億至420億美元（新台幣1.16兆元至1.28兆元），遠遠超過其2024年的298億美元（新台幣9063.7億元）；其中約70%的支出將用於先進製程，以確保台積電在晶片製造領域保持領先地位。

台積電的最新財報凸顯了該公司依然占據主導地位。今年第二季，台積電營收年增44%，達300.7億美元（新台幣9145.8億元），每股盈餘成長61%，達到2.47美元（新台幣75.1元）。這個成長得益於其先進的3奈米和5奈米製程需求旺盛，目前這2個製程占其晶圓總銷售額的58%。毛利率則提升了5.4個百分點，達到58.6%，反映出成本效率的提升。

受3奈米和5奈米晶片強勁需求的推動，台積電將其今年營收成長預估從先前預測的20%左右上調至30%。台積電預計第三季營收將在318億美元至330億美元（新台幣9672億元至1兆元）之間，季增6%至10%。Zacks對台積電今年第三季和全年營收的預測分別為318.4億美元（新台幣9684.1億元）和1233.5億美元（新台幣3.75兆元）。

儘管台積電股價強勁上漲，但股價看起來仍然合理，該公司12個月預期本益比為26.99倍，低於行業平均的29.4倍，這使該公司對長期投資人而言更具吸引力。與其他主要半導體公司相比，台積電的本益比低於博通、輝達和AMD。目前，博通、輝達和AMD的本益比分別為37.96倍、33.30倍和30.29倍。

儘管實力雄厚，台積電近期仍面臨挑戰。個人電腦和智慧手機等關鍵市場的疲軟也抑制了其短期前景。預計這些傳統上強勁的收入驅動因素，台積電今年只能能實現低個位數成長，儘管AI需求不斷增長，但這仍限制了該公司的成長。

台積電的全球擴張策略進一步加劇了壓力。在美國（亞利桑那州）、日本和德國新建的晶圓廠對於降低地緣政治風險至關重要，但成本也更高。由於勞動力和能源成本上升，以及初期利用率較低，預計未來3到5年這些晶圓廠每年將拉低台積電毛利率2至3個百分點。

此外，不斷升級的地緣政治緊張局勢，尤其是美中關係，對台積電也構成戰略風險，可能會拖累其短期業績。

儘管如此，台積電仍然是半導體產業的基石。該公司在先進晶片製造方面無與倫比的實力、對AI需求的強勁把握，以及不斷擴張的產能，使其擁有穩固的長期發展軌跡。綜合以上分析，Zacks認為，目前繼續持有台積電股票最為明智。

