外資大舉撤離中國原因：北京嚴控資本流動、政策又不明確

在外商投資不斷減少的背景下，中國試圖吸引外資回歸，但關注中國投資機會的全球投資人仍對北京的諸多限制保持警惕，包括對資本流動的嚴格控制，以及缺乏政策的清晰度。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕CNBC報導，在外商投資不斷減少的背景下，中國試圖吸引外資回歸，但關注中國投資機會的全球投資人仍對北京的諸多限制保持警惕，包括對資本流動的嚴格控制，以及缺乏政策的清晰度。

對外資而言，上週在新加坡舉行的米爾肯研究院亞洲峰會（Milken Institute）傳遞的訊息很明確，那就是中國雖然大到不能忽視，但北京當局的控制力太強且不透明，難以完全信任。

香港交易所前行政總裁、金融科技創新公司「滴灌通」（Micro Connect）李小加坦言：「這（中國）是1個資本控制的市場，透過剝奪儲戶轉移資金的自由，一切都受到了保護。」

請繼續往下閱讀...

過去2年，中國的資本外逃創下紀錄，外資撤出中國的速度達到數十年來最快。在中國房地產市場長期低迷、內需疲弱，以及美中緊張關係持續升溫的背景下，中國正在擺脫通縮壓力。

北京當局今年試圖扭轉這個趨勢，承諾進一步向外資開放經濟，包括總理李強在內的高層官員召開圓桌會議，以解決外國企業的擔憂，創造良好的資本環境。但這可能是1場艱苦的戰鬥，因為在米爾肯研究院亞洲峰會上的發言，瀰漫著一股憂慮的氣氛。

耶魯大學金融與創業學教授馬松表示，影響投資人情緒的最大風險是中國的政策不明確，外資仍須面對1個受到廣泛監管和政府干預的體系，某些關鍵產業的市場准入和退出途徑仍不明確，「國家支持的基金仍然控制著大量與科技和國防安全相關優質資產」。

對於追求長期投資策略的外國機構投資人而言，這種不確定性令他們無法接受。

Partners Capital合夥人華生（Adam Watson）表示：「當你承銷新的私人投資時，你需要對10年後的環境有更深的了解。外資也擔憂，用來取得中國境內資產的某些法律框架的穩定性。」

華生指出，Partners Capital已將對中國市場的曝險部位由2018年投資組合配置的約8%，降至2021年以來的3%左右，理由是中國政府對私營部門的干預更為積極，且中國股市最近這波反彈之前缺乏引人注目的機會。

根據中國國際收支平衡表數據，中國的淨流入外國直接投資（FDI）從2021年的3340億美元（新台幣10.2兆元）高峰，暴跌至2024年的淨流出1540億美元（新台幣4.7兆元），創下20年來最慘紀錄，顯示外資已轉投資其他國家。中國商務部的數據也顯示，今年截至8月，FDI較去年同期下降12.7%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法