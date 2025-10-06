整體金融三業獲利年減26.2％ 惟銀行業仍創新高

今年前8個月整體金融三業獲利年減26.2%，不過，銀行業獲利表現仍創新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會公布「金融三業」獲利表現成績，仍在低檔盤旋！統計顯示，「金融三業」今年前八月累計獲利6040.81億元，較去年同期的8192.6億元、年減26.3%；其中，金融三業衰退幅度最大是「壽險業」，今年前八月僅賺562億元，較去年同期大減2259億元，減幅達80.3%，不過，「銀行業」獲利仍維持正成長，並未出現衰退、年增為5.8%。

所謂「金融三業」是包含「銀行業」、「保險業」及「證券、期貨、投信業」合稱之。根據金管會統計顯示，2025年前八月，「金融三業」合計獲利金額為6040.81億元，獲利大幅縮水、年減幅26.3%。金融業者表示，今年上半年受到新台幣暴力升值，帳面出現巨額匯損，到了７月及８月，股債表現都呈現上揚，減緩下半年負面衝擊，但獲利仍是衰退。

其中，「銀行業」又可分為六個產業，包括「本國銀行」、「外商銀行」、「陸銀（中銀）」 、「信合社」、「票金公司」及「儲匯（郵局）」等。根據銀行局統計，從2021年至2025年的前八月，銀行業獲利金額依序為2893.7億元、3088.7億元、3755.9億元、4080.3億元以及4316.2億元，銀行業獲利不僅逐年上揚，今年前八月更是史上新高紀錄。

就「保險業」來看，受到新台幣暴力升值，帳面出現巨額匯損，今年前八月「保險業」獲利金額為788億元，較去年同期的3054億元，獲利大幅衰退2266億元或年減74.2%；其中，今年前八月的「壽險業」獲利為562億元，較去年同期大減2259億元，減幅達80.3%；至於「產險業」前八月獲利226億元，年增14.7%。

再者，就「證券、期貨與投信業」獲利情況來看，也就是「證期投三業」，根據統計，今年前八月獲利賺936.61億元，年減121.69億元或減少11.5%；其中，證券業、期貨業仍分別年減16.55%與年減2.03%，至於投信業呈現正成長，獲利成長11.24%。

