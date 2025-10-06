科技大佬：英特爾在「一些領域受到懲罰」 現在追趕台積電「非常困難」

安謀（ARM）執行長哈斯（Rene Haas）評論指出，英特爾已「在一些領域受到了懲罰」，現在想要追上台積電非常困難。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕關於英特爾能否充分取代台積電的爭論在網路上引起了廣泛關注，尤其是在川普政府和輝達投資英特爾之後。安謀（ARM）執行長哈斯（Rene Haas）在All in Podcast上評論了英特爾與台積電的競爭，他指出英特爾「在一些領域受到了懲罰」，這些受打擊的領域的復甦尤其困難，現在想追趕上台積電非常的困難。

哈斯曾說過，英特爾錯失了關鍵機遇，其中之一就是未能充分利用「行動領域」。這句話很可能指的是英特爾在 2000年代中期錯失了為iPhone生產低功耗行動晶片的機會，當時「藍色團隊」專注於消費性CPU領域。

當時，英特爾的「Atom」系列低功耗SoC不足以整合到蘋果產品中；因此，英特爾最終沒有決定繼續合作，前執行長Paul Otellini認為，英特爾的這次拒絕是公司犯下的最大錯誤之一。

更重要的是，哈斯也評論了英特爾在採用EUV曝光機技術方面為何姍姍來遲，這也是該議題首次被討論。 他稱，藍隊在採用EUV技術方面姍姍來遲，這使得台積電得以圍繞該技術建立生產體系，並最終獲得優勢。

