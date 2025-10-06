今年金價驚漲50％最大助力 黃金ETF買進破紀錄1.8兆元

今年金價大漲約50%，黃金ETF淨流入資金超過600億美元（新台幣1.8兆元），是最大助力。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕黃金價格6日再創歷史新高紀錄，且逼近每盎司4000美元，主要因為美國聯準會（Fed）預料將再度降息，美國聯邦政府持續關門，加上美國總統川普的政策引發經濟和地緣政治不確定性，促使各國央行和黃金ETF大量買進，今年以來金價已飆漲約50%，創1979年石油危機以來最佳表現。

金價6日一度上漲1.5%來到每盎司3945美元（新台幣12萬元），延續過去7週以來的漲勢，使得今年以來的漲幅逼近50%，光9月就上漲約12%，創2011年以來單月最大漲幅。

請繼續往下閱讀...

美國聯邦政府持續關門已導致9月非農就業報告延遲發布，使得前景不明的經濟展望更加不明朗，在官方數據付之闕如的情況下，交易員只能依賴私人就業報告來做判斷，加上Fed也發現要對不斷改變的情勢進行評估面臨困難。交易員押注Fed在10月會後將再降息1碼（0.25個百分點），將有利金價續漲。

今年以來金價已因各國央行持續買進，以分散美元資產而勁揚，川普的政策引發經濟和地緣政治不確定性，提高了避險需求，也促使黃金ETF大量買進，助金價進一步上漲。

Pictet資產管理首席策略師保利尼（Luca Paolini）表示：「這種現象是『鍍金版的錯失恐慌症』（FOMO），這種情緒被視為推動大型科技股和信貸等其他市場大幅上漲的原因，黃金已經變得如此重要，以至於無法忽視它，到了一定程度也不可能不擁有它。」

世界黃金協會的數據顯示，過去4週，黃金ETF淨流入資金激增136億美元（新台幣4136.8億元），今年迄今淨流入資金超過600億美元（新台幣1.8兆元），創紀錄最高。目前黃金ETF持有的黃金數量已超過3800噸，接近COVID-19疫情期間的高峰。

分析師表示，散戶投資人和退休基金改變資產配置，在長期投資中加入黃金，也是金價上漲的另一原因。摩根士丹利建議投資人將傳統的資產配置股票和債券6:4，改為股票、債券和黃金6:2:2，這種改變將使數兆美元資金流入黃金市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法