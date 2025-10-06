外媒曝兩家AI公司是印鈔機 鉅額現金流將回報股東

輝達和博通兩家人工智慧股票將是未來的印鈔機，將進一步提升自由現金流，提供更多資金回報股東。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧市場正在蓬勃發展。投資媒體預測，人工智慧硬體和軟體的潛在市場規模將以每年40%-55%的速度成長，到2027年將達到7800億美元至9900億美元，輝達和博通兩家人工智慧股票將是未來的龐大印鈔機，將進一步提升自由現金流，提供更多資金回報股東。

隨著支援人工智慧應用的基礎設施需求激增成長，使得提供人工智慧工具（例如資料中心晶片）的公司受益。輝達和博通是人工智慧大趨勢的早期領導者。它們正在成為現金流的創造者。

輝達為人工智慧驅動的現金流機器。輝達率先推出GPU加速運算技術，該技術利用專用半導體和演算法來提高應用程式中運算密集型操作的速度。這項先進技術對於支援人工智慧和機器人等創新至關重要。專注於人工智慧的科技公司一直在搶購輝達的人工智慧半導體，將資料中心轉變為超級電腦。

這家半導體公司在剛結束的2026財年第二季實現了467億美元的營收，較第一季成長6%，較去年同期成長56%。其中大部分銷售額來自資料中心客戶（411億美元）。

輝達的AI半導體平台已成為一台印鈔機。在2026財年上半年，該公司營運現金流接近430億美元，高於去年同期的近300億美元。其中，輝達透過股利和股票回購向投資者返還243億美元。儘管現金返還規模龐大，但截至本財年末，該公司資產負債表上仍有近570億美元的現金。

輝達計劃繼續向投資者返還現金。截至第2季末，輝達的股票回購授權僅剩147億美元，董事會於8月底又追加了600億美元的股票回購資金。

同時，輝達未來在人工智慧驅動下也將迎來更多成長。該公司的Blackwell平台正成為人工智慧領域的黃金標準。 Blackwell資料中心銷售額在第二季度環比成長17%，隨著越來越多的公司採用這項技術，未來預計將繼續保持強勁成長。

博通一直在從人工智慧競賽中獲利。這家基礎設施軟體和半導體公司報告稱，其2025財年第三季的營收年增22%，達到創紀錄的160億美元。在此期間，人工智慧收入成長加速，飆升63%，達到52億美元。

該公司期內營運現金流近72億美元。輕資本業務僅花費1.42億美元資本支出，使其產生了超過70億美元的自由現金流，佔其收入的44%，這一數字令人印象深刻。過去一年，自由現金流飆升了47%。

博通透過股息向投資者返還28億美元現金。該公司先前已將本財年的股利提高11%，這是自2011財年啟動配息以來連續第14年增加股利。這家半導體公司還在今年稍早批准了100億美元的股票回購計劃，其中42億美元已在第二財季回購。即使現金回報強勁，博通在第三財季結束時的資產負債表上仍有近110億美元的現金。

博通強勁的現金流應該會繼續成長。預計第四財季人工智慧半導體營收將加速至62億美元，使其當季總營收增加至174億美元。這將進一步提升其自由現金流，為博通提供更多資金回報股東。這家半導體巨頭很可能在今年稍後宣布增加年度股息時，再次大幅提升其股東的股息，並將其成長勢頭延續至15年。

