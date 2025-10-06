台積電技術如何領先、主要收入來源 外媒深潛報導

台積電是先進晶片製造領域的領導者。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒Motley Fool最近的一項深入研究，揭示台積電的製造技術如何領先全球一步、主要收入來源是什麼，以及主要客戶所在地。重要的是，所有這些因素共同作用下，使台積電在競爭中脫穎而出，並使其股票在未來幾年成為值得持有的明智之選。

第一點，台積電是先進晶片製造領域的領導者。

台積電生產全球最先進的處理器，其收入的細分顯示中有多少來自其不同的製造能力。以下是台灣半導體五大營收來源（依晶片尺寸劃分）的概覽：3奈米佔2025年第2季營收24%；5奈米佔36%；7奈米佔14%；16/20奈米佔7%。

值得強調的是，這項收入組成表明，該公司高達60%的半導體銷售額來自市場上最小、最先進的處理器（3奈米和 5奈米）。

台積電的製造實力無人能及，而且它很可能會繼續保持領先。台積電已經與15家科技公司簽署了2奈米半導體製造協議，將包括三星在內的競爭對手遠遠甩在身後。

第二點， 台積電先進的處理器正在推動其成長。

與台積電收入背後的技術同樣重要的是這些處理器所支援的技術。5年前，智慧型手機是台積電的收入驅動力。現在則是高效能運算（例如AI 資料中心）。

事實上，該公司在先進處理器製造領域佔據主導地位，據估計全球90%最先進的處理器都是由台積電生產。

以下是該公司2025年第2季度的收入分佈：高效能運算佔60%；智慧型手機佔27%；物聯網佔5%；汽車占5%；數位消費性電子產品佔1%；其他類佔2%。

台積電的大部分收入來自高效能運算，這一點很重要，因為這表明該公司成功地適應時代，從之前占主導地位的智慧型手機領域轉向了從晶片到人工智慧資料中心的銷售。

考慮到半導體領導者輝達認為科技公司可能在未來五年內在AI資料中心基礎設施上投入高達4兆美元，因此未來可能會有更多成長。

第三點，美國科技大廠推動需求。

台積電總部位於台灣，但絕大部分銷售來自向北美公司銷售處理器。大約五年前，北美市場僅佔台積電銷售額的一半，但目前已躍升至75%。中國和亞太地區並列第二，各佔9%。

一些最先進的人工智慧公司，包括輝達、OpenAI、微軟、Meta和Alphabet都位於北美。台積電轉向該地區銷售，反映出該公司成功吸引了全球領先的人工智慧公司將其晶片交給台積電代工。

台灣半導體值得買嗎？台積電生產了全球約90%的最先進處理器，該公司在製造業方面遠遠超過競爭對手，而且人工智慧公司準備斥資數萬億美元來建造和升級資料中心，因此台積電在未來幾年內很有可能成為一隻優秀的人工智慧股票。

