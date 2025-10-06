擁1197萬開心退休！72歲翁卻因「做錯1決定」慘被逼到破產邊緣

日媒以真實案例，充足的儲蓄和退休金，有時卻會以意想不到的方式分崩離析。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕充足的儲蓄和退休金，能讓退休生活更有保障，但有時卻會以意想不到的方式分崩離析。日本一名72歲退休男子原本擁有6000萬日圓（約新台幣1197萬元）退休金與每月20萬日圓（約新台幣4萬元）年金，財務狀況穩健，晚年養老生活本該安穩無虞。然而，他的退休生活卻因兒子累積的高額債務，再加上處理方式錯誤「選擇幫兒子還清欠債」，最終讓自己走上瀕臨破產之路。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，在大企業任職至退休的佐藤隆先生（化名，72歲）累積了6000萬日圓退休金，每月還有20萬日圓年金收入，本應無憂度過晚年。

轉折始於某通電話，「我是大樹先生的朋友，他借了我的錢一直沒還，讓我很困擾。」佐藤原本以為兒子大樹（化名，42歲）不會涉入金錢糾紛，但面對質問，兒子坦承是因賭博累積的債務，且這只是冰山一角。

兒子不只向朋友借錢，還向多家消費金融機構借貸，總額超過1000萬日圓（約新台幣200萬元），已經完全走投無路。父子關係也陷入緊張，面對痛哭的兒子，佐藤受到極大衝擊，出於親情與社會面子考量，佐藤選擇一次性代償還兒子的全部債務，希望讓兒子重頭開始。

但這「一次」正是惡夢的開端，兒子的賭博成癮未改善，再度借貸，債務迅速累積，讓佐藤再次陷入金錢困境。佐藤強忍怒火想大吼「你在開什麼玩笑！」，卻又再次替兒子還債。他悔恨地說「賭博成癮是一種病，而我一開始的處理方式錯誤，這樣下去，我們也將瀕臨破產。」

報導指出，退休規劃不應僅關注自身健康與資產運用，「家庭風險」也是不可忽視的因素。佐藤案例正提醒人們，即使財務條件優渥，也可能因家人行為受到衝擊。根據日本調查，約3.6%的成年人曾出現賭博或其他成癮問題。而從金融資產角度看，佐藤的存款遠高於70多歲家庭平均值，原本應可安穩退休，卻仍難抵「家庭風險」的衝擊。

面對家人金錢困境，專家建議避免單靠愛心與面子解決問題，而應及早求助專業機構。賭博成癮者可向相關團體諮詢。這不僅能保護家人，也能維護自身晚年生活的穩定。佐藤案例警示，退休規劃不只關乎自身資產，更要關注潛在的家庭風險。冷靜評估、及早求助，才能避免財務與生活雙重崩塌。

