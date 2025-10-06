金價逼近4000美元大關 分析師曝「這心態」已根深蒂固

金價升至創紀錄的水平，迅速接近每盎司4000美元的大關。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國聯邦政府關門持續進行，以及投資者不斷湧入黃金支持的交易所交易基金，金價升至創紀錄的水平，迅速接近每盎司4000美元的大關。

本週開盤，黃金一度上漲1.5%，突破每盎司3945美元。此前，金價已連續七週上漲，今年以來已上漲約50%。黃金ETF數量上週再次激增。

Phillip Nova Pte分析師Priyanka Sachdeva表示，資金流動「非常引人注目」。她表示，這「證明了『逢低買進黃金』的心態已經根深蒂固」。

私人投資者大舉湧入黃金支持的交易所交易基金（ETF），為最新一輪黃金漲勢做出貢獻，上個月總持倉量創下3年多來最大增幅。 10月以來，強勁的資金流入仍在持續。

美國政府停擺導致關鍵數據推遲發布，使本來就黯淡的經濟前景更加不明朗。由於缺乏官方數據，交易員依賴私人報告來獲取訊號，而聯準會也發現評估不斷變化的情況十分困難。交易員仍在消化本月將降息25個基點的預期，這將進一步有助黃金上漲，原因是黃金不支付利息。

今年，受各國央行為分散對美元的依賴而購買黃金的刺激，金價大幅上漲。川普政府引發的經濟和地緣政治不確定性，以及聯準會降息也為金價提供利多。受對法定貨幣的擔憂推動，投資者紛紛湧向黃金、白銀和比特幣等資產，這被稱為「貨幣貶值交易」。

台北時間下午3:31，金價上漲1.2%，至每盎司3932.54美元。彭博美元現貨指數上漲0.3%。白銀、鉑金和鈀金均上漲。

