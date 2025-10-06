喜迎台積電2奈米廠量產 高雄創園區設立一年完成奇蹟效率

台積電2奈米廠量產的背後，是高市府團隊與時間賽跑高效率的展現。（記者李惠洲攝）

〔記者蔡清華／高雄報導〕喜迎接台積電2奈米廠量產的背後，其實是高市府團隊與時間賽跑，從土地整治到水電供應、交通建設，再到5座晶圓廠齊頭並進，高雄2奈米廠的誕生是一段挑戰與突破交織的歷程，透過市府與企業緊密合作，高雄不僅成功迎來世界級先進製程，也翻開城市轉型的新篇章。

楠梓產業園區的設立，展現高雄市政府高效率的路徑，即市府先主導開發再把園區移交科管局管理。台積電與市府經發局針對交通、排放、土地管制、生態營造等議題，舉行超過30場會議，用不到一年時間就完成程序，並在2022年4月30日正式核定，效率全國罕見。

水電是建廠另一個重大挑戰。高雄的電力供應充裕，但北高雄當時沒有再生水廠計畫，若依照一般程序，至少要7年才能完工。市府水利局啟動加速方案，擴建污水管網、加速用地取得並壓縮前期規劃，工程在2023年動工、2025年底竣工，2026年初供水。

隨著園區與周邊開發帶來龐大人流與物流，高雄市政府推動翠華路拓寬工程，並與中央協調加速國道1號楠梓交流道改建，將工期由7年縮短至3年，預計2028年底通車，每一個建廠的環節，都展現市府團隊的超高效率。

