美制裁遭破解？華爾街日報指中國以「石油換建設」助伊朗經濟續命

中國國家主席習近平（右）上月於北京會見伊朗總統佩澤斯基安（Masoud Pezeshkian，左）。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華爾街日報》引述多位西方國家現任與前任官員的說法報導，中國與伊朗已建立起一個秘密的金融管道，透過一種近乎以物易物的模式，讓北京得以大量購買受美國制裁的伊朗石油，此舉不僅深化了兩國的經濟關係，也公然挑戰了華府對伊朗的孤立政策。

自美國總統川普於2018年退出伊朗核協議並重啟制裁以來，中國一直是伊朗石油最主要的買家，估計伊朗約九成的石油都銷往中國。然而，由於美國對伊朗多數銀行實施制裁，如何支付油款一直是個難題。

報導揭露，這個秘密的資金管道運作方式如下：伊朗將原油運往中國後，中國的國有石油貿易商珠海振戎公司（Zhuhai Zhenrong）的買家，會將數億美元的油款存入一個名為「Chuxin」的神秘中國金融實體。

隨後，在中國國有的「中國出口信用保險公司」（Sinosure）的融資擔保下，Chuxin再將這些資金支付給在伊朗承攬機場、煉油廠、交通等大型基礎建設項目的中國承包商，從而完成整個交易閉環。官員們估計，去年透過此管道流動的資金高達84億美元。

這個名為「Chuxin」的實體極其神秘，其名稱在中國任何公開的銀行或金融公司註冊名單上都無法找到。

中方稱不知情 反對非法單邊制裁

為了掩蓋來源，運往中國的伊朗原油通常採取間接路線，涉及在海上進行「船對船」轉運，並與其他國家的石油混合。

對於此一秘密交易模式，中國外交部回應表示不知情，並重申反對「非法的單邊制裁」，稱國際法允許國家間的正常合作。相關的珠海振戎與中國信保公司則未回應置評請求。

分析指出，隨著中、俄、伊朗、北韓等國在反對美國主導的世界秩序上立場趨同，北京為德黑蘭提供的經濟生命線，已成為深化雙方戰略關係的重要一環。儘管面臨被踢出國際金融體系的風險，但北京似乎已找到一條規避美國「極限施壓」政策的路徑。

