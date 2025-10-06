台積電在內！外媒點名「3檔突破性成長股」值得買進持有十年

外媒點名3檔值得買進並持有十年的突破性成長股，台積電入列。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕科技股之所以具有投資潛力，是因為它們站在創新的前線，並參與一些最具市場影響力的趨勢，包括雲端運算、人工智慧（AI）和數位服務。美國投資媒體《The Motley Fool》指出，如果你在尋找2025年的最佳成長股，科技板塊值得關注。根據資料，今年科技股表現優異，上漲19%，超過大盤平均13%的漲幅，分析師Patrick Sanders指出，有3檔突破性成長股值得買進並持有十年。

1.美光科技（Micron Technology）

美光是全球最大高效能記憶體與儲存設備製造商之一，其產品廣泛應用於資料中心、個人電腦、汽車與行動裝置。產品線包括動態隨機存取記憶體（DRAM）模組、高頻寬記憶體產品、資料中心固態硬碟（SSD）及記憶卡。

由於AI領域對高效能記憶體的需求強勁，美光業績表現亮眼。2025財年第4季營收達113.2億美元，比去年同期增長44.7%，淨利為32億美元，較去年增長32%。全年表現同樣出色，全年營收達373.7億美元，淨利85億美元，每股盈餘（EPS）7.59美元。得益於營收與獲利的高速增長，美光股價今年迄今已上漲114%。

2.美超微（Super Micro Computer）

去年，美超微曾面臨會計風波。知名會計師事務所Ernst&Young在審計上年度財報時辭職，而兩個月前，空頭機構Hindenburg Research指控公司存在明顯會計問題。不過，去年12月，公司成立的獨立委員會審查帳目後，確認未發現不當行為，財務無需重述。這一勝利使股價開始反彈。自今年1月1日以來，超微股價已上漲65%，並有望繼續上行。

2025財年第4季營收為58億美元，高於去年同期的54億美元；淨利為1.95億美元，雖低於2024年，但較上一季1.09億美元成長。美超微在打造客製化儲存與伺服器解決方案，以支援全球最先進AI程式的GPU運算，具有獨特的市場角色，是投資AI及其基礎設施的理想標的。

3.台積電（TSMC）

TSMC是全球最大的高效能AI晶片代工廠，為輝達、Apple、AMD、博通及高通等提供關鍵晶片。約60%的營收來自3奈米及5奈米製程晶片，公司在縮小晶片電晶體尺寸上領先市場，晶片越小，能放入的電晶體越多，使效能更快更強。

TSMC也在積極擴張，計畫投資1650億美元在美國投資建設新廠。第二季營收為300.7億美元，比去年同期增長44%，股價今年迄今上漲45%。儘管面臨Intel與三星競爭，TSMC在晶片代工領域仍具優勢，是AI、雲端運算、行動裝置與消費電子的重要供應商。投資TSMC既能享有成長潛力，也兼具穩定性。

