中國用鐵鎚「雕刻晶片」！專家：十年內難趕上輝達

專家分析表示，在未來十年內，中國將難以匹敵美國晶片巨頭輝達的技術實力。

〔財經頻道／綜合報導〕近期外媒報導，中國開發高階人工智慧微晶片的勢頭正在增強，但專家分析表示，在未來十年內，中國將難以匹敵美國晶片巨頭輝達的技術實力。

前人工智慧軟體工程師、Carthage Capital投資基金創始人Stephen Wu表示：中國到2030年、甚至更久，「還不能保證達到與輝達最好的晶片、記憶體封裝、網路和軟體等產品水準」。

Stephen Wu表示，為了趕上輝達，中國需要在高頻寬記憶體和封裝方面取得快速進展，「這是晶片中最難、最複雜的部分」。其他挑戰包括建構合適的軟體來利用晶片的功能，以及升級製造工具。他比喻說：「這些晶片非常先進、而且非常小，想像​​一下中國用『鐵錘』而不是『鑿子』來雕刻石雕」。

亞洲集團的George Chen 表示：「業界的共識是，中國至少需要五到十年才能趕上。」

佩珀斯通 （Pepperstone） 研究策略師Dilin Wu也表達了同樣的觀點，她說：「這可能是2030年的故事（追上輝達），因為在性能、能源效率和生態系統成熟度方面仍然存在巨大差距」。她補充說，中國公眾對人工智慧服務的需求正在蓬勃發展，雖然政府對新晶片的支援很大，但所需的投資巨大。

北京政府以擴大晶片產業試圖打破華府對向中國出口最先進晶片（用於驅動人工智慧系統）的限制的一種方式。美國則以國家安全擔憂為由，表示擔心給予中國軍事優勢，目前沒有緩解這一地緣政治困境的跡象。

中國公司宣布升級運算能力，並有報告計畫大幅提高先進半導體產量，推動中國晶片相關股票的上漲。

電子商務巨頭阿里巴巴已向人工智慧技術投入數十億美元，股價自一月以來已上漲一倍以上。據報導，中國晶片產業領頭羊華為明年將把其頂級晶片Ascend 910C的產量提高一倍。這種炒作也大幅推高規模較小的晶片製造商寒武紀科技（有時被稱為「中國的輝達」）的股價。

