進度超乎預期！台積電高雄5座2奈米晶圓廠2027年第4季營運

台積電2奈米P1晶圓廠即將在今年下半年量產。（記者李惠洲攝）

〔記者蔡清華／高雄報導〕台積電2奈米P1晶圓廠即將在今年下半年量產，而P2廠今年8月開始裝機，年底進入設備測試，與P1搭配擴大產能，至於P3廠2024年10月動工，外觀結構已經成形，P4廠也於日前動工。依照規劃，P1至P5廠可於2027年第4季全面營運，打造技術領先全球的2奈米聚落，進度比外界預期迅速。

台積電高雄首座2奈米廠即將在年底前量產，市府表示，2 奈米技術應用廣泛，將為高雄 AI、高速運算、車用電子、智慧製造及資通訊設備等領域注入關鍵動能，進一步引領上下游供應鏈群聚，並促進在地產業升級與創新。未來台積電將擴展至5座廠，擴大高雄的半導體產業布局，進一步推升南部先進半導體產業量能，鞏固高雄作為全台乃至國家重要半導體重鎮的核心地位。

請繼續往下閱讀...

高市經發局表示，楠梓園區開發持續推進，預計今年營運後初期可帶來至少1500 個就業機會及超過1500 億元年產值。全廠區創造逾2 萬個營建工作機會，超過 7000 個直接的高科技工作機會。市府將持續扮演台積電最堅實的合作夥伴，優化投資環境，加速產業落地，共同打造南部半導體聚落、引領高雄躍升為國家戰略產業重鎮。

高雄5座2奈米晶圓廠預估2027年第4季營運。（記者李惠洲攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法