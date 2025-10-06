124年還沒花完、遺產還暴增近200倍 !「諾貝爾獎金」投資秘辛全曝光

諾貝爾獎獎金124年沒花完，還靠牛市投資效果顯著，現今資產已達近200億元，較當初上漲了近200倍。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年諾貝爾獎於10月6日開始揭曉。據報導，至今這筆遺產不僅還沒花完，甚至發放獎金的諾貝爾基金會資產還大漲近200倍。而最初發放獎金的諾貝爾基金會，其資產只有3100萬瑞典克朗（約新台幣1億元），隨著投資效果顯著，現今資本已超過了61億瑞典克朗（約新台幣198.5億元）。

瑞典化學家阿爾弗雷德．諾貝爾（Alfred Nobel）的遺產變身成為諾貝爾獎的獎金，自1901年迄今已頒發了1000多個得主，獎金一開始為15萬瑞典克朗（約新台幣48.8萬元），到了2023年的單一諾獎獎金達到1100萬瑞典克朗（約新台幣3581萬元），創歷史最高紀錄。

外媒指出，1895年諾貝爾決定立下遺囑，將部分遺產變作基金設立諾貝爾獎，分別是生理學或醫學獎、物理學獎、化學獎、文學獎、和平獎。諾貝爾希望，每年運用基金利息支付獎金，給予為人類做出巨大貢獻的得主。

但第二年諾貝爾就過世了，直到1900年6月29日，瑞典政府專門設立了諾貝爾基金會，並由其理事會管理並授予諾貝爾留下的獎金。諾貝爾獎項的每個得主，其獎金來自瑞典發明家阿爾弗雷德．諾貝爾（Alfred Nobel）的遺產。每個獎項最多3名獲獎者可分享獎金，以及一張18K金的獎牌和一張證書。

據了解，諾貝爾基金會的投資偏向保守，主要是投資一些安全證券，例如國債。所以在前50年，該基金會的資產投資收益僅有2%-3%，但到了1945年，單項獎金的實際購買力相比1901年，已縮水超過7成。

直到1950年初，瑞典政府取消了基金會的投資限制，允許投資股票和房地產，這讓諾貝爾基金會從保守開始轉向，從單一資產轉向了積極配置，並根據市場行情不斷做出投資調整。

1980年代，美股開啟了長期的多頭市場，諾貝爾投資收益也持續上揚。1987年底，該基金會投入美股的資產總市值已達12.87億瑞典克朗（約新台幣41.8億元），1999年底達39.38億瑞典克朗（約新台幣128億元）。

而每年每個獲獎人的獎金，也因投資收益的波動而變化。1981年獎項的獎金為100萬瑞典克朗（約新台幣325.4萬元），到了2001年已增至1000萬瑞典克朗（約新台幣3254萬元），此後維持了逾10年。

中媒指出，諾貝爾基金會的投資配置中，股票超過一半，房地產與基礎建設投資10%，還有收益固定類產品10%，加上對沖基金25%。在2020年的年報率接近9%，2022年底投資總市值57.99億瑞典克朗（約新台幣188億元），到了2023年再攀升至61億瑞典克朗（約新台幣198億元）。

