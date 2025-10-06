月領5.6萬養老！6旬夫卻妻忽略「1支出」 退休2年後陷困境

日媒以真實案例揭示，若沒做好退休資金規劃，平穩生活恐在一瞬間崩塌。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休通常被認為是從辛苦勞作中解脫出來的「第二人生」，不過，若沒做好規劃，這樣的平穩生活恐在一瞬間崩塌。日本一對6旬夫妻退休後生活在東京一棟高樓大廈，月領年金合計約28萬日圓（約新台幣5.6萬元），且房貸早還清，孩子也已獨立，原本以為退休後可以悠閒度日。然而，退休生活卻在2年後遭遇「突發支出」，打亂夫妻的財務與生活節奏。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，居住在東京高樓大廈的65歲的澤田聰（化名）與63歲妻子昌子（化名），原本打算退休後靜靜地、以興趣愛好充實生活，表示「我們在退休前已經還清了房貸，孩子也都獨立。夫妻合計每月年金收入約28萬日圓，加上些許存款，我們以為退休生活會『稍微寬裕』。」

然而，現實卻與預期大相徑庭。退休2年後，意外支出如暴雨般襲來。事情的起因，是大廈管理單位寄來的一封通知。

通知指出「從明年度起，管理費與修繕基金月費將由合計3萬日圓調整為5.8萬日圓（約新台幣6千調整至1.2萬元）。」高樓大廈維護電梯、公共設施的成本高昂，加上已有20年，面臨大規模修繕與設備更新，費用自然由住戶分擔。澤田表示「當然理解這是必要的，但每月固定支出一下增加2萬日圓（約新台幣3900元）以上，對靠年金生活的人來說真的很吃力。」

此外，接踵而來的是昌子關節疾病所需的「醫療費」。昌子因關節疾病需頻繁就診與復健，每月支出1至2萬日圓，加上未來可能需要長期照護，使夫妻二人開始感受到老後生活的不確定性。澤田說「雖然醫療費只需負擔3成，但長期支出如同漸進的重擊。我們原以為還很年輕，沒想到老化已真實擺在眼前。」

報導指出，許多人認為「有房就安心」，但事實上，即便擁有房屋，也要支付固定資產稅、管理費與修繕費，高樓大廈的這些支出尤為高昂。高齡退休者即便想賣房換屋，可能也因年紀已大難以貸款，租屋門檻高，搬家並非簡單決定。

專家指出，退休生活規劃不應只看表面寬裕，需考慮突發支出，如醫療、照護及住屋費用。夫妻兩人目前正考慮「生活縮減」策略，包括減少旅行與興趣支出，及早規劃換屋。澤田表示「原以為退休後可以悠閒，但才發現退休生活更需要策略。」

年金與房產並不保證退休生活安穩，突發支出若同時出現，生活穩定可能瞬間動搖。提前準備現金、熟悉制度、保持住屋彈性，才是享受悠閒退休生活的第一步。

