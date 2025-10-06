菲律賓英語亞洲第2強 外包客服產值推升今年GDP上看6％

菲律賓BPO產業強勁，是推動該國經濟成長一大動力。圖為馬尼拉台灣形象展。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／馬尼拉報導〕菲律賓人民英語能力普遍強，在亞洲地區英語能力排名僅次於新加坡，菲律賓業務流程外包（BPO）產業蓬勃發展，去年產值約380億美元，貢獻GDP約8-10%，表現強勁是推動該國經濟成長一大動力， 菲律賓更將2028年目標指向590億美元，多家外商銀行預估菲律賓今年經濟成長率上看6%。

根據跨國教育機構英孚教育（EF Education First）所發布的「英語熟練度指標報告」最新版本，菲律賓在全球非母語國家中位居第18名，程度屬「高熟練度」，在亞洲國家中排名第2，僅次於新加坡；另同樣以英語外包客服產業為重的印度則排在全球第48名，屬中等熟練度，在亞洲國家排名第6名。

在台商企業擔任高層的菲律賓籍人士受訪指出，菲律賓人力的最大優勢之一是流利的英語能力，還有從事跨國客服外包業務的時差優勢，菲律賓與歐美地區有7至12個小時的時差，「當他們在睡覺時，我們在工作」。

菲律賓是全球第3大使用英語的國家，推行雙語教育政策，菲律賓官方語言有「他加祿語」（Wikang Tagalog）與英語，受到美國殖民文化影響，菲律賓民眾普遍英文流利，當地人與外國遊客溝通無障礙，包括台灣、韓國不少希望能沉浸在英語環境學習語言的民眾，也會就近選擇前往菲律賓遊學，記者實際走訪馬尼拉，路上店家招牌幾乎是以英語書寫，在地人遇到外國人也會迅速切換至英語交談，溝通流暢無障礙。

菲律賓人不僅在日常生活中處處接觸英語，學校也安排固定時數以英語授課。談及菲律賓的雙語教育，菲律賓在地嚮導安順指出，他是福建裔第三代的菲律賓人（Tsinoy），菲律賓的華裔族群以福建語族群為大宗，回顧他以前求學時，學校上午是使用英語教數學、理工等課程，下午則以華語授課，所以他能說的語言包括他加祿語、英語、福建話與華語。

安順續指，菲律賓的福建話也已在當地發展自成一格，發展出「咱儂話、相濫摻話」的變體，融合了閩南語、他加祿語與英語等3種語言，像他的祖父母輩那一代多不甚熟稔華語，慣用的語言是「相濫摻話」。

