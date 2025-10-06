盟友也照打！川普對義大利麵課徵近92％關稅 義稱「致命打擊」

美國總統川普（左）與義大利總理梅洛尼（右）私交甚篤，梅洛尼更曾被媒體稱為「歐洲的川普耳語者」。然而，川普政府近期仍決定對義大利麵課徵近92%的反傾銷重稅，引發羅馬當局強烈反彈，讓昔日盟友關係面臨考驗。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》等外媒報導，美國總統川普的政府決定，對兩家主要的義大利麵製造商加徵高達91.74%的反傾銷關稅，引發羅馬當局強烈反彈，並誓言將施壓華府收回成命。

美國商務部在調查後認定，兩家義大利主要生產商La Molisana與Garofalo，在2023年7月至2024年6月間，以不公平的低價在美國市場傾銷其產品。這項新增的關稅，將疊加在川普已對多數歐盟進口商品課徵的15%關稅之上，預計於2026年1月生效。

這項總計高達107%的關稅引發義大利業界恐慌。義大利農業團體Coldiretti週六表示，此舉將對義大利每年對美價值6.7億歐元（約新台幣240億元）的義大利麵銷售造成「致命打擊」。該團體主席普蘭迪尼（Ettore Prandini）批評：「美國的傾銷指控令人無法接受，這是川普為將生產轉移到美國的計畫服務的工具。」

義大利外交部週六晚間發表聲明，表示已在歐盟的支持下，透過華盛頓大使館正式介入，協助企業捍衛其權利。

昔日盟友反目？ 「川普耳語者」也沒用

報導指出，諷刺的是，這場貿易爭端爆發在川普與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）之間。兩人在打擊非法移民與反對「覺醒」（woke）議程等議題上意識形態相近，私交甚篤。梅洛尼甚至被媒體稱為「歐洲的川普耳語者」，也是唯一一位出席川普今年一月就職典禮的歐洲領導人。

然而，梅洛尼過去也曾不諱言地批評川普對歐洲的關稅政策。美國是義大利第三大非歐盟貿易夥伴，除了義大利麵，價值19億歐元的葡萄酒貿易也同樣面臨風險。據報，為維持競爭力，義大利酒商近三個月已不得不將銷往美國的價格平均調降10%。

