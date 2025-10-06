32歲男曾因前科找嘸工作 如今逆襲每年「狂賺逾3000萬」曝創業心路

美國一名32歲男子曾因犯罪被起訴，最終他自行創業，如今他擁有5家公司，其中最成功的是他經營的餐車。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國德州一名32歲男子，曾因在19歲時犯罪被起訴，導致無法在企業找到工作，最終他決定自行創業，如今他擁有5家公司，其中最成功的是他經營的餐車，每年淨收入超過100萬美元（約新台幣3029萬元）。

《CNBC》報導，Matthews出生於費城，早年生活坎坷，到了高中表現優異，卻在大學時因參加派對打架而被控加重攻擊罪，被開除學籍並入獄6個月。緩刑期間，他又因酒駕被起訴。雖然他後來取得了副學士與商學士學位，但在2個月內申請了超過200份工作卻無一錄取，Matthews表示「一旦別人看到你有重罪紀錄，他們根本不會在意你的資歷，你在社會上就被排斥了。」

Matthews會走向創業，是因為自身犯罪經歷拿著大學學位始終找不到工作。2017年，他與兒時好友創辦清潔公司「Wonderful Cleaning」，從清掃兄弟的房子起步，逐漸拓展商業合約，到第二年年底，公司每月帶來約1.2萬美元（約新台幣36萬元）的收入。Matthews在2020年創辦第2家清潔公司「R&R Junk Removal」，第一年收入超過10萬美元（約新台幣303萬元）。他還投資房地產，在費城擁有16棟房產。

不過，不是所有生意都成功。2024年，Matthews搬到休士頓，他賣掉幾棟房產開夜店，最終卻失敗，讓他決定進軍餐飲業。Matthews投資4萬美元（約新台幣121萬元）創辦餐車「Goodies Soul Kitchen」，主打夜間晚餐市場，提供炸魚、羊排、雞翅及各種配菜。創業初期困難重重，剛開始連車廂都不會開，還包括缺乏餐飲經驗和廚師突然辭職，但他強調餐飲成功關鍵在「服務與系統」，而非食物本身。

目前餐車每週營業4天，營收約2萬美元（約新台幣61萬元）。2024年總收入超過100萬美元，Matthews預計2025年將透過外燴與節日訂單再創佳績。Matthews表示，他計畫將大部分其他公司出售，全力專注餐飲事業，並致力聘用戒毒者及前罪犯，「在這裡，你不是因為紀錄被評價，而是看你的技能。」

他說「窮人辛苦，富人辛苦，快樂辛苦，悲傷也辛苦。現實就是選擇你的『辛苦』。」未來，他計畫將餐車擴展為實體店，結合運動酒吧與漢堡店。

