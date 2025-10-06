記憶體短缺將長達10年 ? 專家曝 : SSD與HDD雙斷貨竟是「這原因」

SSD與HDD雙雙斷貨，專家估短缺恐延燒數年甚至10年。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕曾經價格低廉、被視為「性價比奇蹟」的固態硬碟（SSD）、動態隨機存取記憶體（DRAM）與機械硬碟（HDD），如今正以多年未見的幅度快速上漲。業內人士警告，因AI需求激增與供應端收縮的雙重影響，全球記憶體市場出現罕見的結構性失衡，市場恐出現短缺，預估時間恐達數年、甚至10年之久。

據報導，在2023年時，記憶體晶片供過於求，價格跌破成本，市場庫存高漲下，高效能NVMe SSD價格一度與傳統機械硬碟持平，當時DRAM價格也跌至10年低點。

但進入2024年後，包括NAND快閃記憶體與DRAM價格同步反彈，衝擊筆電、伺服器到企業級儲存等全線產品成本上揚。分析師指出，推動市場反轉的原因，就起產業週期性修正與AI應用的超預期爆發。

根據TrendForce數據，512Gb TLC NAND 快閃記憶體現貨價半年內上漲逾 100%，合約價亦全面走高。消費端快速反映：Western Digital 旗下 2TB Black SN850X 固態硬碟從年初150美元漲至180美元，三星 990 Pro 2TB 版本從 120 美元漲至逾175美元。

AI成為這波漲價的核心推手。訓練與部署大型語言模型（LLM）需要大量的記憶體與儲存空間。單一 GPU製程可能消耗數百 GB DRAM 與數 TB 快閃記憶體，超大規模資料中心的需求呈指數級攀升。

《彭博》指出，OpenAI 的「星際之門」（Stargate）計畫已與三星與 SK海力士簽署協議，每月採購約90萬片 DRAM，佔全球產量近4成。雲端服務商對高密度NAND產品的需求同樣強勁，三星最新V9 NAND尚未量產便已接滿訂單。至於美光，2026年底前的高頻寬記憶體（HBM）產能已被客戶全數預訂。

市場傳出，過去僅涵蓋1季的供應合約，如今已延長至多年期，超大規模廠商更是直接與晶片製造商簽下長期協議鎖定產能。至於在供應端，再經歷過2019年、2022年2次價格崩盤後，現今記憶體廠商顯得相當謹慎，不再積極擴產，而是將資本支出集中於高利潤產品。

專家指出，過去HDD與SSD常存在「此漲彼跌」的狀況，但如今卻首度同時出現供應短缺。主要是在AI模型處理 PB 級數據時，「溫數據」存取需倚賴近線HDD，而其交貨期已延長至一年以上。為填補缺口，資料中心轉向部署QLC快閃陣列，進一步推高NAND需求。

此外，SSD也首次大規模滲透過去被機械硬碟壟斷的市場，結果形成「雙向擠壓」，形成HDD因供應受限漲價，SSD因雲端廠商搶貨而維持高價的局面。

