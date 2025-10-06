72歲母靠2.6萬退休年金過活 「與兒子同住」卻讓她慘賣房搬入養老院

父母過度保護、親子共依存、自我認同低落等因素，使中年「單身寄生族」現象長期惡化。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕即使年紀漸長，仍與子女同住的家庭並不少見，乍看之下是「一家人互相扶持的溫暖生活」，實際情況並非總是如此。日本一名72歲母親每月靠13萬日圓（約新台幣2.6萬元）退休年金過活，卻還要負擔住在家裡、月薪50萬日圓（約新台幣10萬元）的兒子，並負責打理生活。然而，某天她驚覺自己已被拖累到極限，意識到「再這樣下去，會和兒子一起完蛋。」節子最終無奈決定賣掉住了一輩子的房子，搬入養老院。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，72歲的鈴木節子（化名）靠著每月約13萬日圓的退休年金生活，她的45歲兒子健一（化名）住家裡，在東京一家小型企業上班，月收入約50萬日圓經濟穩定。然而，多年來健一卻只象徵性地支付少數的房租與水電費，食物與其他雜支大多出自母親的年金。

兒子完全不做家事。從準備早餐、燙襯衫、打掃、洗衣，到下班回家的晚餐與收拾，全都由節子一人負責。節子坦言自己寵過頭「從他小時候開始，生活上的事都是我來做。我以為那是母親的責任，再加上他是獨生子，我現在反省，是我太寵他了。做夢也沒想到，等我七十多歲了，還每天幫45歲的兒子做早餐、叫他起床。」

這樣的生活持續到某一天早晨，事情發生了。某天早上，節子在廚房為兒子做早餐時突然暈倒，瞬間倒地。雖然無大礙，卻讓她深切意識到體力的極限「再這樣下去，我和健一會一起完蛋。」意識到危機後，節子做出重大決定。

她決定賣掉住了一輩子的房子，搬入養老院。但當她將想法告訴兒子時，等到的不是關心，而是抱怨「妳賣房我住哪？飯誰煮？我又不會做飯。」一句話擊垮她多年壓抑「我累了，不想再做你的母親。」

根據日本2020年普查，約有2270萬戶家庭中有65歲以上成員，其中約四分之一與未婚子女同住，許多與健一情形類似。調查指出，高齡家庭平均年收入僅314.8萬日圓（約新台幣63萬元），43.4%的家庭完全靠年金度日。物價上漲使實質收入縮水，近6成老年人自評「生活困難」。學者指出，過度保護、親子共依存、自我認同低落等因素，使中年「單身寄生族」現象長期惡化，拖累父母晚年生活。

「單身寄生族」（parasite singles）一詞，用來描述單身的成年子女雖然已經進入職場，卻還是與父母同住，仰賴父母提供的經濟或社會資源。

目前，節子已著手房屋出售與入住機構手續，兒子仍不滿抱怨。她坦言「時間不多了，只能硬著頭皮執行。」

