Meta推新款AI眼鏡 7家台廠供應鏈成焦點

〔記者張慧雯／台北報導〕Meta於9月發表新款AI眼鏡，其中一款具全彩單眼顯示螢幕且標配腕帶偵測手勢互動，另款運動專用產品可採取運動數據且影像直接上傳。元大投顧認為，雖然AI眼鏡全球銷量僅數百萬台，相關台廠營收占比不高，惟長期仍有機會成為成長動能，看好全新（2455）、錼創-KY（6854）、亞光（3019）、宏捷科（8086）、瑞昱（2379）、臻鼎-KY（4958）、華通（2313）7檔個股未來表現。

元大投顧指出，全球AI眼鏡2025年及2026年預估銷售量為550萬台及1100萬台，目前功能包含聽音樂、通訊、翻譯、導航、視訊等，操控方式包含觸控、語音、手勢互動，提供日常便利性及與社群媒體連結。

元大投顧認為，PCB軟板及AI眼鏡顯示方案相關的台廠值得關注，目前台廠與AI眼鏡相關的個股超過10檔，預期已進入Meta供應鏈的瑞昱、台郡、臻鼎-KY因技術具優勢基本面穩健為推薦標的，而已進入陸系供應鏈的華通亦值得留意；此外，未來市場可望陸續推出具鏡片視覺顯示產品，已與客戶共同研發的全新、錼創、GIS-KY、亞光等也值得投資人留意後續成長動能。

