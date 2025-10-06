日本大型連鎖超市已「完蛋」 ? 賣越多虧越多 日媒爆「這1家」狀況最慘

日本全國連鎖大超市正處於「虧損邊緣」，很多店是在賠錢營運。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕日本地域狹小，卻聚集著400多家連鎖超市，現今因過度競爭出現精疲力竭、難以獲利的局面，連鎖超市陷入前所未有的低迷，連巨頭永旺（AEON）的營業利潤率僅為0.46%，處於虧損邊緣。對此，日本前雀巢（Nestlé Japan）執行長高岡浩三在新書《企業通信簿》中直言，日本連鎖超市的未來「已經結束」。

據報導，隨著大榮（Daiei）和佐田退出後，日本連鎖大超市的代表僅剩永旺和伊藤洋華堂。儘管這2家公司的營業利潤率也處於虧損邊緣，但命運卻截然不同，主要是永旺成功地將旗下的永旺購物中心的購物變成了一種娛樂、吸引了許多顧客，但伊藤洋華堂卻未能做到這一點，正面臨失敗的境地，未來恐沒有生存能力。

根據「日本超市年次統計調查」，2024年整體超市的平均營業利潤率僅為1.39%。其中，零售巨頭永旺（AEON）僅0.46%，伊藤洋華堂（Ito-Yokado）還更低、為0.36%，雙雙幾乎處於虧損邊緣。

《東洋經濟》（Toyokeizai）曾提到，對於日本食品超市而言，若能達到 2%-3%的營業利潤率，已屬於較為「良好」的水準。根據2024年一項日本超市業的利潤率排名；其中，神戶物產等中小規模業者可達5.1%左右、排第一，緊接著為關西地區的Izumiya、有5%，第三名為位於沖繩的サンエー（SAN-A）、有3.8%。

據報導，日本國土狹小，但大小連鎖超市竟高達400多家，數十年來全國連鎖大超市在各地與區域連鎖超市激烈廝殺、互相削價競爭，形成惡性循環。對此，高岡浩三指出，日本「連鎖型超市的時代」早已走到盡頭，而連鎖超市無法形成規模經濟，關鍵在於日本人的飲食文化的差異。

在美國或歐洲，冷凍食品佔主流，家庭習慣每週一次大量採購，一次買足蔬菜、肉品、冷凍魚類與乳製品，食材保存期長，使得全國性大型超市能以物流效率與低價取勝。

但在日本，日本家庭強烈偏好「每日購買新鮮食材」，特別是生鮮食品及居住當地「出產」的食材，習慣會到住家附近超市採買蔬菜、魚與肉。這習慣使得「地緣供應」的競爭力遠高於「全國性配送」，與當地農家或漁協合作密切的 區域連鎖（Regional Chain）超市就極具優勢。

專家指出，早年日本生鮮食品佔家庭食品支出中約占5成，而現今日本女性進入職場人數提升，但仍接近3成。這點，正是日本超市行業遲遲無法整合，大型連鎖超市難以寡占的結構性原因。

現在，隨著大榮（Daiei）、Saty 等昔日巨頭相繼退出，全國連鎖大超市只剩永旺與伊藤洋華堂兩家巨頭。日媒指出，永旺可勉強維持營運，是因為成功把購物娛樂化：在地方建造大型「AEON MALL」綜合商場、吸引客流，但反觀伊藤洋華堂未能複製這一模式，陷入獨自苦撐的局面，成為全國連鎖模式中最為脆弱的一環。

