押注「安倍經濟學2.0」 高市早苗將任日相、日股狂飆日圓重貶

高市早苗當選日本執政的自民黨總裁，而且有機會出任史上首位女首相。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，在被視為前首相安倍晉三繼承人的保守派政治家高市早苗贏得執政黨總裁選舉後，東京金融市場6日上演劇烈震盪。市場普遍預期她將重啟大規模財政刺激，激勵日經225指數早盤一度狂飆超過4%，但同時也引發對國債惡化的擔憂，導致日圓重貶、長期公債殖利率飆升。

高市早苗預計將於本月成為日本史上首位女性首相。她在過往的發言中，一向支持其導師安倍晉三所推動的積極貨幣寬鬆與擴大政府支出政策。

儘管高市早苗在競選期間，因應物價上漲而稍微調降了財政擴張的論調，但投資人顯然已將她的勝選，視為「安倍經濟學2.0」即將來臨的訊號。

6日上午的交易，反映了市場的雙重預期：一方面，對經濟刺激的期待帶動日股大漲；另一方面，對更大規模貨幣寬鬆與財政赤字的憂慮，則重擊日圓匯率，兌美元一度貶至149.76，兌歐元更創下歷史新低。

市場最深的憂慮，來自於日本本已龐大的國債。高市早苗的擴張性財政立場，恐使國家債務進一步膨脹，此一恐懼直接反映在債券市場，30年期日本公債的殖利率週一出現急劇拉升。

《彭博經濟》分析師木村太郎指出：「高市看起來比其他候選人更傾向於刺激經濟。然而，隨著通膨與長期殖利率攀升，她必須在立場與現實之間取得平衡，以免加速生活成本的擠壓，並對利率市場造成衝擊。」

在贏得選舉後，高市早苗誓言將優先實施應對通膨與提振經濟的措施。她所接手的前任首相石破茂，正因選民對通膨與黨內醜聞感到憤怒，而導致執政聯盟在國會失去多數席位。

