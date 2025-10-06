自由電子報
台股Q4漲最兇？逢回就是買點

2025/10/06 09:30

〔記者張慧雯／台北報導〕台股第四季漲最兇!根據統計，過去10年台股第四季漲幅高達4.89%，表現尤為突出，法人認為，中秋節後進入第四季旺季行情，多頭走勢鮮明，而今年中秋節落在10月，下旬又尚有IMF年會、中國四中全會、FOMC會議等重要活動，逢回就是買點。

根據統計，過去10年台股各季平均報酬分別為第一季2.78%、第二季3.79%、第三季-0.16%、第四季4.89%，第四季表現尤為突出，法人分析，除2018年受美中貿易戰影響外，其餘9年皆為正報酬，顯示穩健的季節性上漲趨勢。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，若統計自2010年以來，中秋過後台股表現，也可稱為「漸入佳境」；統計中秋後20日、後40日、後60日，上漲機率分別為47%、60%、73%，平均漲幅-0.6%、0.3%、2.2%，顯見中秋後進入第四季旺季行情，多頭走勢鮮明。

野村鴻運基金經理人戎宜蘋分析，第四季受惠於蘋果新機發表、聖誕節與農曆新年促銷旺季，電子產品如手機、筆電、伺服器等出貨集中，推升企業獲利，進而支撐股價走高。

