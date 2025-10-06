央行再啟「黃金囤積戰」! 7家央行買入1噸以上、「這國」是領跑買盤

全球央行再度開始增持黃金，有7家央行在8月增加了1噸以上黃金儲備，僅2家出現減少。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受到日圓大幅貶值及市場對美國降息的持續押注，週一（6日）亞洲早盤金價飆升至歷史新高。數據顯示，現貨黃金一度上漲0.8%，至每盎司3920.31美元的歷史高點，而12月黃金期貨上漲0.8%、至每盎司3944.45美元的高點。

據報導，全球央行購買黃金的行動似乎又開始活躍，在8月重新啟動了大規模的黃金購入。數據顯示，共有七家央行在8月增加了1噸以上黃金儲備，僅兩家出現減少。

根據世界黃金協會（World Gold Council, WGC）歐洲、中東及非洲地區高級分析師克里尚·戈保爾（Krishan Gopaul） 的最新報告指出，哈薩克國家銀行（National Bank of Kazakhstan）領跑買盤，保加利亞與薩爾瓦多等國也加入購買行列。

戈保爾在最新的央行黃金儲備月度更新中指出，根據國際貨幣基金組織（IMF）與各國央行披露的數據，8月全球央行淨增持黃金15噸，這一規模與3月至6月的月度淨購買量大體一致，標誌著在7月全球黃金儲備持平後，多國央行的買盤重回增長軌道。

數據顯示，共有七家央行在8月增加了1噸以上黃金儲備，僅兩家出現減少。其中，哈薩克國家銀行（National Bank of Kazakhstan） 增持8噸，為連續第6個月買入，累計黃金儲備升至316噸，較2024年底增加32噸。

保加利亞國家銀行（Bulgarian National Bank） 增持2噸，為自1997年6月（當時購入8噸）以來的最大月度增持，使其總儲備達到43噸。值得注意的是，保加利亞將在2026年1月加入歐元區，屆時可能按入盟程序向歐洲央行（ECB）轉移部分黃金。

土耳其央行（Central Bank of Turkey）亦增加2噸，年初至今（YTD）官方儲備累計增加21噸，總量達639噸。中國人民銀行（People's Bank of China）在8月再購入2噸，實現連續第10個月增持，黃金總儲備突破2300 噸，佔外匯存底比例約7%。

烏茲別克央行（Central Bank of Uzbekistan） 同樣增持2噸，使總儲備達到366噸，較2024年底減少17噸。捷克國家銀行（Czech National Bank, CNB）連續第30個月購入黃金，本月再增加2噸，總儲備上升至65噸，其目標是在2028年底前，將黃金儲備提高至100噸。

加納銀行（Bank of Ghana）也購入2噸，使年內累積買進達5噸，黃金儲備總量升至36噸。

同時，下調黃金儲備的兩家央行是俄羅斯央行（Central Bank of Russia） 和印尼央行（Bank Indonesia），分別減持3噸與2噸。戈保爾解釋稱，俄羅斯的減持可能與其金幣鑄造計劃有關。

去年全球購金冠軍波蘭國家銀行（National Bank of Poland, NBP）近期暫停購入黃金，但仍是2025年全球最大黃金買家。截至8月底，波蘭累積增加67噸黃金，總儲備上升至515噸，依照購買數量來說，波蘭仍是持續領先全球央行的黃金買家。

戈保爾指出，近期趨勢顯示央行的戰略重點仍在強化對實物資產的配置，黃金仍然核心避險資產。

