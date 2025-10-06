房價轉折點》1-2 長年期優付、送裝潢等新案促銷手法又出現 卻難救市

面對房市清淡買氣，建商還是會想辦法端出牛肉。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕今年前7月，全台預售屋實價揭露件數竟沒有一個月站上5千件，7月甚至不到3千件，全台預售屋買氣直接進入零下世界，因此，近期陸續有建商為搶市，推出部分預售建案打出少量「有感讓利」廣告戶回到兩年前單價，而且送裝潢、家電，工程期零付款再度出現，甚至還出現建商提供更長年期的彈性付款模式，長達8年之久。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，自2021年預售屋全面實價登錄以來，預售屋單月成交件數落在7千至9千件，單月超過1萬件以上則為過熱，6千件以下則是偏冷。但今年7月的單月成交量竟不到3千件，已是嚴重低量，倘若央行管控房市目的是為了市場回穩，現階段不僅已達到目標，甚至超前更多，若是管制目的是為了扼殺房市，預期管控就持續下去。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，面對房市清淡買氣，建商還是會想辦法端出牛肉，或者自身產品力要夠有競爭力，才能吸引到民眾關注，因此，目前新建案仍是個案表現時間。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，這波預售市場修正除房貸荒所引發的交屋焦慮之外，更深層的問題在於「平均地權條例」禁止轉售，等於斬斷過去把預售屋讓渡權當成金融受益權的投資、置產方式。

而央行限貸在第七波信用管制之後，範圍擴及全台，讓過去資金往低房價基期地區竄流的現象不再，且高價住宅天花板紋風不動，相對壓縮產品的合理性，以致市場出現全面壓抑，也使過去用優惠付款、補貼等度小月的策略做法不再有效，確實給中小型建商莫大的經營壓力。＃

