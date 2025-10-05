不只亮晶片王牌！台灣也不買南非蘋果 進口狂瀉96％快「歸零」

今年前8月，台灣從南非進口的蘋果大暴跌。圖為南非蘋果果園。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕南非降等更名台灣駐處，政府擬祭晶片出口管制反制，南非立刻請求協商，目前這項禁令暫時喊卡。台灣除了亮出晶片王牌精準打擊外，在貿易上也做出調整，從南非進口的蘋果大暴跌。根據農業部統計，今年前8月從南非進口的蘋果數量僅99公噸，金額為10.2萬美元（約台幣310萬），較去年同期雪崩超過96%。

南非降等更名台灣駐處，政府首度祭出晶片出口管制反制，外交部日前證實，已接獲南非政府的協商請求，因而同意暫緩發布晶片出口管制的預告程序。這也顯示我方採取的「晶片外交」手段奏效。

日本資深媒體人矢板明夫也曾對此發表看法，他表示，台灣生產的晶片早已成為支持世界各國高科技發展的主要支柱之一，台灣對南非的這一招，顯示了台灣在外交上的自主性和靈活性，今後，各國打壓台灣時，也會心存顧忌，誰也不敢小瞧台灣了。殺雞儆猴的效果已經出現。不過他認為，這種事情點到為止、見好就收即可。

儘管目前這項措施已經暫時喊停，南非學者認為，南非和台灣雙邊貿易額雖沒有非特別高，但貿易內容很重要，而且「替代品很少」，台灣此次發出的訊息是，「南非應該記住，台灣在半導體領域擁有巨大的影響力」。

對於南非政府打壓我國主權，台灣除了亮出晶片王牌精準打擊，在貿易上也做出調整，從南非進口的蘋果大暴跌。

根據農業部統計，今年前8月從南非進口的蘋果數量為99公噸，金額為10.2萬美元，相較於去年同期進口量2696公噸、金額300萬美元（約台幣9120萬），跌幅超過96%。今年前8月，南非佔我國蘋果進口排名，也從去年同期的第6名跌至第10名。

