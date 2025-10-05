台灣鬆口氣？外媒爆美最高法院裁定川普關稅違法機率達8成

根據摩根大通一項調查，貿易和法律專家認為，最高法院對川普政府向貿易夥伴徵收對等關稅，作出不利裁決的可能性達70%至80%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦上訴法院在8月29日裁定，川普總統援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收「對等關稅」屬於違法，超越了總統權限，川普政府已上訴至最高法院。根據摩根大通一項調查，貿易和法律專家認為，最高法院對川普政府作出不利裁決的可能性達70%至80%。

《財星》（Fortune）報導，摩根大通上個月在倫敦主辦一次會議，近日出具報告總結有關川普貿易政策會議的要點。

貿易和法律專家表示，最高法院對川普政府作出不利裁決的可能性為 70%至80%，預計將在今年年底前做出裁決。

報告稱，雖然預計現任三位自由派大法官將反對IEEPA關稅，但首席大法官羅伯茲（John Roberts）和大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）兩人都傾向於支持商業，也可能持反對立場。報告並稱，卡瓦諾（Brett Kavanaugh）被認為是搖擺票，90%的情況下都與多數人持相同立場。

法律專家指出，川普任命的三位大法官中沒有一位是典型的「川普派」，而且他們的行為也比共和黨人希望的更難以預測。

報導說，川普在徵收與芬太尼貿易相關的關稅，以及對世界各地的美國貿易夥伴徵收對等關稅時，引用了 IEEPA。但從那時起，聯邦地方法院、國際貿易法院和聯邦上訴法院都表示關稅違憲。

報導認為，即使最高法院反對川普的關稅，也不會結束他的貿易戰，因為還有許多其他法律途徑可以徵收關稅。

對此，摩根大通補充，替代關稅路線無法提供與 IEEPA 相同的速度、規模或靈活性，並且無法完全彌補收入損失。摩根大通的報告並提醒，IEEPA關稅的潛在失效並不意味著關稅故事的結束，而是會使其支離破碎，由於超過80%已宣布關稅依賴IEEPA，政府將被迫轉向範圍更窄、更具爭議性的措施。

