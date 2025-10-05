貨幣貶到快成壁紙！伊朗國會通過里亞爾面額砍4個零

伊朗國會通過里亞爾面額砍4個零。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗因國際制裁經濟慘不忍睹，通膨嚴峻，本國貨幣里亞爾（rial）持續大貶，伊朗國會週日（5日）終於通過貨幣改革，里亞爾去掉4個零，1里亞爾相當於當前價值的1萬里亞爾。

伊朗國際5日報導，伊朗國會5日通過了貨幣改革法案，這項改革修訂了《貨幣和銀行法》，將里亞爾重新定為1里亞爾等於1萬里亞爾，並引入了一個新的單位qiran或gheran，相當於里亞爾的百分之一。

根據該法案，新舊里亞爾將在過渡期內流通，最長3年。伊朗中央銀行（CBI）必須在法案頒布兩年內建立操作程序，並透過官方媒體公開宣布開始貨幣轉換。

這項改革因為伊朗經濟遭遇嚴峻挑戰，包括伊朗通膨率持續保持在 40% 左右，加上 2018 年美國再次對伊朗實施制裁以來，里亞爾兌美元匯率貶值超過 90%。目前里亞爾兌美元匯率大約是118萬里亞爾兌1美元。

經濟學家表示，儘管此舉可能帶來短期心理層面的正面效應，但不太可能解決伊朗更深層的結構性問題，包括財政失衡、貨幣不穩定以及央行獨立性有限。

