阿伯退休太閒泡店裡「指點江山」嚇跑客人 害30年咖啡廳倒了

一名長者退休後沒有寄託，整天泡在老婆開的咖啡廳，還干涉營運，嚇跑常客，最終導致咖啡廳關門。示意圖。圖中人物與本文無關。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人退休後希望被看見、被需要，難免管東管西，甚至介入家人的事業經營。一位65歲日本阿嬤年輕時從家裡繼承了一間店面，開了小咖啡廳賺錢，吸引許多常客上門。沒想到阿嬤的丈夫退休後，成天泡在店裡、干涉咖啡廳的營運，還罵走送貨員，甚至丟掉常客留在店裡的東西，嚇跑老顧客，最終阿嬤只能無奈關掉經營30年的咖啡廳。

《日本雅虎》報導，1990年代，陽子（化名）將曾祖父留下來的店面改成一家咖啡廳，房屋所有權歸陽子父親所有。在接下來的30年裡，它一直是一家小店，每天的收入不到2萬日圓（4200元），因店裡氣氛輕鬆吸引許多常客。

未料，當陽子的老公退休後，竟開始干預咖啡廳營運，情況也發生變化。自從陽子老公常時間泡在店裡後，常客就太來光顧了。

不僅如此，陽子的老公還開始扔掉店裡的舊漫畫和盆栽，甚至把常客留下的布偶和常來光顧的大學教授送的書全丟了。

更扯的是，一位年輕送會員沒有用敬語稱呼陽子，陽子老公聽到後，怒不可遏，覺得送貨員沒禮貌，直接向送會員的總公司投訴，導致這名年輕人被調職。

此事，讓陽子非常震驚，心想：「這人居然插手店裡的事，我還是關店吧。」陽子感嘆，如果老公退休後能找到一份稱心如意的工作，這家店或許還能再撐一段時間。

陽子說，當咖啡廳決定關掉時，老公只說「算了」，注意力很快轉移到別的地方去了。現在已在一家農場當技術顧問，工作很愉快，每月收入約5萬日圓（約台幣1.05萬），看起來挺享受這份新工作。反觀65歲的陽子頓失收入，還好近期終於接到了一家養老院的工作邀約，讓她鬆了一口氣。

