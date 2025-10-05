擁2035萬爽提早退休！48歲男「忽略1事」 半年後重回居酒屋打工

日本一名48歲男子因擁有1億日圓資產而提早退休，卻因忽略「人群與連結」而感到孤獨，最終重回居酒屋打工。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「財務自由、提早退休」（FIRE）風潮盛行，不少人將它們視為人生終極目標，然而，日本一名48歲男子在資產累積達1億日圓（約新台幣2035萬元）後開心選擇「提早退休」，沒想到，缺因忽略「人群與連結」而感到孤獨，他退休不到半年又選擇回到職場，以時薪1580日圓（約新台幣321元）在居酒屋打工，只為找回內心失落的歸屬感。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，48歲的田中誠（化名）在IT業工作逾20年，靠著長期節儉與穩健投資，累積超過1億日圓的金融資產，徹底擺脫經濟焦慮。今年春天他從公司離職，達成「財務自由、提早退休」的人生終極目標。

田中起初沉浸在「夢想實現」的自由之中。平日上午進咖啡廳讀書、隨興開車去海邊、想爬山就爬山，甚至為紀念退休買了支高級腕錶。然而，短短半年，他這份興奮感卻開始消退。

田中說「每天都像星期天，聽起來很棒，但漸漸發現自己沒事可做。沒有人管你，也代表沒有人需要你。」他形容，那股與社會斷聯的孤獨感像潮水湧來。當他滑開社群平台，看到昔日同事投入新專案、持續前進，反觀自己毫無目標地虛耗時間，焦躁與空虛感隨之加深。

轉機出現在某次晚餐時。某天，田中走進一家附近居酒屋，熱鬧氛圍讓他意識到自己真正缺失的不是金錢，而是人群與連結。「我以為財務自由就能幸福，但真正自由後反而覺得空虛。看到那些愉快工作的人，我才懂，原來我需要的是有人說『謝謝』、有人因我受惠的感覺。」

於是，他決定重新投入工作，並選擇在該間居酒屋擔任時薪1580日圓的打工仔。他笑說「像回到學生時期，每天都很開心。不用被數字追著跑，只要好好接待客人就好。會選擇這種工作，也是因為我已經FIRE了。」

專家指出，田中案例顯示，FIRE滿足的是經濟安全，但並不等於人生終點。根據日本調查，年收入超過800萬至1000萬日圓後（約新台幣163萬至204萬元），幸福感不再與金錢成正比。報導也提醒，人在滿足基本需求後，仍會渴望社會連結、被認同與自我實現。

