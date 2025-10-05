鴻海9月營收創同期新高 第三季業績寫同期新猷

鴻海指出，第四季AI機櫃出貨將持續放量，營收預期延續逐季成長趨勢。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）9月合併營收8371億元，月增38.01%、年增14.19%，為歷年同期新高，優於市場預期；第三季營收達2兆574億元，今年前9個月營業額累計為5兆4970億元，也各自寫下歷史同期新猷。管理層指出，第四季AI機櫃出貨持續放量，營運仍會逐季成長。

鴻海9月表現方面，「消費智能產品」因新品發表帶動，月增幅度強勁；「元件及其他產品」隨相關零組件出貨增加，月增顯著；「雲端網路產品」受惠AI機櫃逐月放量，月增顯著；「電腦終端產品」則持平。與去年同期相比，「雲端網路」與「元件」類別強勁成長，「電腦終端」及「消費智能」則約略持平，顯示AI應用持續成為拉動業績的核心。

鴻海第三季營收達2兆574億元，季增14.47%、年增10.99%，產品結構上，「雲端網路」持續受AI伺服器拉貨推升，年增強勁；「元件」亦顯著成長；惟「電腦終端」與「消費智能」兩大類別受匯率影響及需求基期效應，與去年同期相比略為衰退。

鴻海今年前9個月累計營收達5兆4,970億元、年增16.27%，各項產品別表現顯示，「雲端網路」及「元件」類別均維持強勁成長，「電腦終端」顯著回升，「消費智能」則因匯率因素影響，與去年同期相比約略持平。

展望第四季，鴻海指出，AI機櫃出貨將持續放量，ICT產品進入下半年旺季，營收預期延續逐季成長趨勢。不過，全球政經局勢與匯率波動仍為潛在變數，需持續關注。預計11月5日公告10月營收，11月12日舉辦第三季法說會，11月21至22日為今年度的鴻海科技日。

