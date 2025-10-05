靠副業年賺915萬！她每週「只花4小時」收入超過全職 曝成功心路

在Google工作的Sundas Khalid，2024年的總收入達60萬美元，超過一半來自副業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名30多歲在Google工作的女子，她在2024年的總收入高達60萬美元（約新台幣1817萬元），其中約一半來自Google薪水，另一半的30.2萬美元（約新台幣915萬元）則來自每週僅需投入約4小時的「副業」。她用Instagram和YouTube分享職場經驗，吸引品牌合作，打造出穩定的第二收入，坦言副業收入甚至超過全職工作，並為她帶來經濟安全感，也分享自己的副業成功心路。

《商業內幕》報導，30多歲的Sundas Khalid分享自己的全職工作經歷，2013年時曾在亞馬遜擔任實習生，2014年升為數據工程師。2015年年薪約7.7萬美元（約新台幣233萬元），2016年升至12.7萬美元（約新台幣385萬元）。2018年，她成為數據科學家，年薪躍升至23.2萬美元（約新台幣703萬元）。

2019年，她同時收到Google和微軟的工作邀約。她利用微軟的薪資方案作為談判籌碼，成功將Google起薪談到25.5萬美元（約新台幣772萬元）。加入Google後，Sundas Khalid主要負責搜索與廣告分析，2024年薪水為29.2萬美元（約新台幣884萬元）。

然而，她的副業始於2016年。她在Instagram分享職場經驗，2020年開始製作教育性Reels影片，並將相關內容延伸到YouTube。隨著粉絲數量增加，品牌開始找她合作，她估計副業收入90%來自品牌合作。2024年，她的副業收入達30.2萬美元，甚至超過同年的Google薪水。

Sundas Khalid表示「我原本只是興趣分享，沒想到能賺這麼多錢。」她為了同時兼顧全職工作與副業，她在2023年聘請虛擬助理管理郵件、協商合作，並找影片剪輯師協助製作，這樣她才能專注於內容創意與腳本撰寫。

她認為多重收入帶來安全感，她每週在副業投入4到5個小時，除了40小時的全職工作，仍能享受創作的樂趣。她強調，即使副業收入增加，她也沒有辭掉全職工作，因為科技業裁員頻繁，而副業收入則成為她與兩個孩子的保障。

目前Sundas Khalid在各平台擁有超過87.8萬粉絲。她的故事展現了科技專業女性如何透過副業創造額外收入，並同時保障家庭經濟安全，也提醒現代上班族多元收入的重要性。

