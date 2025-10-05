英特爾可取代台積電？知名分析師一句話突破盲腸

分析師認為，英特爾想取代台積電路途還很遙遠。（彭博資料照，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕科技媒體《Wccftech》披露，科技研究與諮詢機構Creative Strategies執行長兼首席分析師巴加林（Ben Bajarin）在播客節目中直言，英特爾的存在只是蘋果公司（Apple）、輝達、AMD、博通等美國IC設計公司的保險，「正常情況下，他們不需要英特爾，台積電已經滿足了他們的需求，而且做得更好」。

報導說，過去幾年，英特爾在半導體行業的角色發生巨大的變化，特別是作為在美國生產尖端製程的本土晶片製造商。然而，隨著川普政府推動晶片在美國生產，台積電等公司加大在美投資，這引發英特爾在美國晶片產業的角色問題。

然而，著名分析師巴加林在 Stratechery 的播客中表示 （ 知名分析師Ray Wang在X轉發），英特爾是美國IC設計巨頭的「保險」，是台積電面臨地緣政治風險時「唯一」以美國為中心的替代方案。

巴加林說，歸根結底，英特爾的存在是蘋果公司（Apple）、AMD、輝達、高通（Qualcomm），以及所有美國IC設計廠最重要的一道保險。保險是正確的比喻，原因在於在正常情況下，他們不需要英特爾。

他指出，台積電可以滿足這些企業的需求，而且做得更好，這就是為什麼他們不與英特爾簽訂合約。保險的意義就是，你平時不需要它，直到你需要它才知道，如果他們不想倒閉、如果台積電出什麼事，他們就需要買保險了。

巴加林指出，英特爾目前的情況是，其他公司根本不會尋求台積電的替代方案。然而，如果考慮到台積電在地緣政治不確定性的環境下能否交付其產品，那麼這些企業的立場就顯得尤為重要，儘管這種立場尚未引起人們的注意。

報導認為巴加林的看法很有意思，提供了一個業界很少討論的視角。在晶片產業，台積電備受關注，因為所有大型科技巨頭都透過從這家台灣巨頭採購半導體來滿足自身需求。更重要的是，預計未來節點（例如 N2 和 A16）的需求將非常巨大，這表明目前台積電仍然是蘋果、輝達和 AMD 等公司的首選供應商。但是，如果地緣政治緊張局勢導致晶片生產中斷，會發生什麼事？

報導指出，目前外界最關心的是英特爾能否成為台積電的可行替代方案。在深入探討之前，不妨先看看台積電計畫如何應對供應中斷的擔憂。首先，這家台灣晶片巨頭正在大力擴張美國產能，將2奈米等尖端製程的轉移時間提前。其次，該公司加大投資力度，這表明美國現在正被定位為台灣生產的替代方案。

然而，將生產從東方轉移到西方並非幾個月就能完成；對於台積電來說，這需要多年的努力，也需要政治和財政支持。

至於英特爾想要成為台積電的替代者，唯一的途徑是向IC設計巨頭提供在產能、良率和節點定價方面符合預期的代工服務。而要做到這一點，英特爾需要在其即將推出的晶片（例如18A和14A）上取得突破。英特爾現任管理階層有意加強代工業務，「但要成為台積電的替代者，還有很多工作要做」。

