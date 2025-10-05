擁1260萬資產、月領3.5萬！74歲退休公務員卻嘆遺憾 原因超悲傷

日媒以真實案例揭示，即使擁有足夠退休資產，也不代表能真正享有充實的晚年生活。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會來臨，「財務安全」依舊是多數人擔憂的老年課題，然而，即使擁有足夠資產，也不代表能真正享有充實的晚年生活。日本一名74歲退休公務員，即便月領17萬日圓年金（約新台幣3.5萬元），擁有約6200萬日圓資產（約新台幣1261萬元）並持有房子，看似退休人生完美，卻陷入滿滿的遺憾，每天被無聲的空虛與孤獨侵蝕。旅行失去對象、話題無處安放，他的心境「有錢有時間，反而不知道怎麼生活」，正戳中無數退休族的心。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京的74歲前公務員佐藤先生（化名）過去擔任政府機關職員，退休後靠著月領17萬日圓年金與退休金生活，擁有約6200萬日圓資產，並持有房子，生活無虞。他的2個孩子都已大學畢業、成家立業，也有了孫子，然而，近年來他發現自己嘆息的時間變多了。

過去熱愛旅行的他，如今卻常在出門前卻步「會開始想『要跟誰去？去了要做什麼？』朋友們年紀大了，不好意思邀約。一個人住旅館，又覺得空蕩蕩的。」佐藤先生健康狀況良好、經濟寬裕，卻在「如何運用時間與金錢」上陷入迷惘。他表示，自己常閱讀關於養老準備的文章，「但大家講的都是『怎麼準備錢』，沒有人說『怎麼生活』。」

他並非毫無未來焦慮，特別擔心醫療與照護議題，也害怕失智。因此開始查詢相關服務，並著手撰寫人生終章筆記。但當他試圖與孩子提起這些，得到的回應卻是「還太早了吧」，令他苦笑「我只是單純不想造成麻煩而已啊。」比起金錢，他更困擾的是「一個人的時間該怎麼過」與「想有人說話卻又不想造成打擾」之間的拉鋸。

報導指出，不少人專注於儲蓄，但實際老年生活中，真正折磨人的往往不是餘額，而是孤獨與目的感消失。即使資產足夠，也可能因身體退化、判斷力下降，導致「有錢卻花不了」，更潛藏詐騙與不當投資風險。

近期，佐藤先生開始每週一次到圖書館擔任志工。他坦言「雖然只是小事，但有個『有人等你』的地方，真的讓人開心。能對誰有點幫助，會覺得自己還活著。」專家指出，老後規劃不該只談醫療與金錢，「居住場所、角色感與連結」，才是讓長者維持尊嚴與心理健康的關鍵。

