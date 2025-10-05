長庚國際能源。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕經濟部能源署表示，為鼓勵園區用電大戶裝設「表後儲能」，行政院8月底已核定相關補助計畫，為期４年、共50億元。市場人士分析，目前國產電芯以台塑（1301）集團旗下台塑新智能、長庚國際能源、台泥旗下的能元科技、鴻海（2317）、長園科（8038）為主，預計這幾家公司可望受惠。

能源署指出，該計畫補助對象主要為園區業者，表後儲能需使用國產電芯才可申請，為此製造國產電芯業者紛紛叫好。長庚國際能源對此政策表示高度肯定，未來將以100%台灣自主研發的技術成果，展現「國產電芯」在自主創新與安全可靠上的重要價值。

由台塑集團創辦人王永慶長女王貴雲創立的長庚國際能源，今年7月時指出，目前產能全滿、訂單能見度已達明年中旬，預計年底前將於桃園觀音科學園區蓋3GW的新廠房，2027年產能可達3.4GW。

台塑新智能董事長王瑞瑜今年3月即宣布，斥資上百億元打造的彰濱工業區台塑尖端能源2.1GWh電芯及模組廠完工量產，是全台規模最大的鋰鐵電芯生產基地，同時，第四季還準備啟動二期擴建計畫，開發多元容量電芯及關鍵產品，擴展新能源版圖；她當時就表示，台灣9成以上電芯都是靠進口，台製電芯才能免除國安問題，總經理劉慧啟也表示，目前包括電動車、AI電池系統等都已取得訂單。

表後儲能補助50億、國產電芯成標配，台塑新智能、長庚能源、鴻海、台泥受惠。（記者張慧雯攝）

