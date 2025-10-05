WSJ專欄作家：中國經濟有2大致命問題 壞消息將不斷出現

《華爾街日報》專欄作家史坦伯格（Joseph Sternberg）指出，中國經濟存在2大致命問題。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》（WSJ）專欄作家史坦伯格（Joseph Sternberg）2日發表專文指出，在世界其他地區的經濟和政治紛擾下，外界很容易就忽略掉中國的經濟危機在日益惡化，但中國經濟存在2大致命問題，預計壞消息將不斷出現。

中國官方近日發布的9月製造業採購經理人指數（PMI）顯示，各行業仍處於萎縮狀態。該調查反映了主導中國經濟的大型國有企業的情緒。以中小型和出口導向為主的標普全球9月製造業PMI則顯示，樂觀情緒略有增強，但這些企業嚴重受制於中國與外界，尤其是跟美國貿易談判的進展影響，但不要以為這種樂觀情緒會持續下去。

史坦伯格認為，中國經濟面臨2大致命問題。首先是，長期以來一直是中國經濟成長支柱的固定資產投資，在今年夏季已連續3個月下降，由於北京當局試圖抑制房市，中國的房市泡沫在2020年開始出現破裂，並被列為歷史上最大的泡沫之一。令人擔憂的新情況是，製造業和基礎設施的固定投資也在下降。

過去中國由投資驅動經濟成長模式，在巨額債務的推動下，創造了本世紀初中國驚人的經濟成長。但也埋下了經濟不穩定的根本因素，房市泡沫就是1個警訊。史坦伯格指出，有人說，中國經濟一切歲月靜好，但這是違反直覺的。

中國經濟的另1個致命問題是，長期依賴不斷增加的出口，這遲早會惹惱貿易夥伴，因為沒有哪個國家願意透過進口中國過剩產品，來吸收中國政府經濟管理不善的影響。

史坦伯格指出，中國經濟困境的真正根源是，政策無法刺激國內消費和具有創業型精神、高生產力的私人投資，即便官方統計數據顯示消費反彈，但依靠政府補貼家庭購買白色家電的政策，從根本上無法挽救經濟。

如今，北京當局的政策已經陷入了完全失衡的狀態，中國在過去1年一直在努力因應各個行業的「內卷」。由於世界其他國家都擔心國內產業受中國出口產品的衝擊，尤其是在世界最大的進口市場美國，對中國祭出高關稅之後，中國在全球剩下的「其他市場」就只有中國國內了，中國國內市場為消化過剩產能，已經展開激烈的價格競爭，這引發了人們對中國經濟通縮的擔憂。

也許中國一些家庭可能從激烈競爭和價格下跌中受益，他們可以期待通縮提升他們的實際購買力。但在槓桿率過高的情況下，通縮可能摧毀負債纍纍企業的獲利能力，以及地方政府的資產負債表，而這可能是中國經濟面臨的最嚴重威脅。

北京當局近日宣布新一輪信貸刺激措施的消息，這次國有銀行直接提供5000億元人民幣（新台幣2.14兆元）貸款，希望帶動約2兆元人民幣（新台幣8.55兆元）的公共工程和其他項目投資，這些項目將主要由地方政府管理。

史坦伯格認為，北京當局再次補貼這些原本該喊停的基礎設施投資活動，其目的是將經濟控制權鞏固在國家手中，權力越集中越好，而不是實現中國經濟的再平衡，這類刺激政策對中國經濟於事無補。

史坦伯格總結指出，由於出口選項目前已不可行，而且改革前景也看不到進展，預計在可預見的未來，中國壞消息會不斷出現。

