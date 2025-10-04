放棄Costco會員資格的4個理由 你中了幾項？

外媒報導，並非所有的Costco購物者都能享受到相同的價值，並列出消費者可能會想放棄會員的4大理由。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco會員制模式帶來的效益，使得許多商品的定價低於其他連鎖超市。Costco的奶油、堅果、起司、穀物、橄欖油和其他雜貨等商品都能帶來大幅折扣。日常用品的優惠是這家倉儲式零售連鎖店最吸引人的地方之一。不過外媒報導，並非所有購物者都能享受到相同的價值，並列出消費者可能會想放棄會員的4大理由，包括會費漲價、購物體驗壓力、散裝雜貨不適合所有客人，以及與家人共享會員資格變得更加困難。

以下是你可能會想放棄Costco會員資格的4個理由：

1.會員費上漲

2024年，Costco提高所有會員等級的會員費 。金星會員和商務會員的年費上漲5美元，達到65美元；高級會員的年費上漲10美元，達到130美元。雖然高級會員的年費漲幅最大，但他們也獲得額外獎勵：最高等級會員的返現獎勵從最高1000美元提高到1250美元（基於符合條件的消費獲得的2%）。

漲價的原因很簡單：會員費能為Costco帶來豐厚的收入。根據Reddit報導，許多會員對這變化泰然處之，其中一人表示：「每一分錢都值得。」然而，另一位會員則強調，更高的費用可能會對一些消費者產生影響。一位顧客解釋說：「作為單身人士，高級會員對我來說幾乎不值這個價。」他接著補充道，他們會降低會員資格，但不排除「如果每次會員都催我升級」的情況下取消會員資格的可能性。

2. 購物體驗（人潮擁擠停車塞）可能會讓人感到壓力

逛Costco總是讓人興奮不已，彷彿置身於瘋狂之中。然而，走進商店往往會令人沮喪。許多地方人頭攢動，甚至在你開始購物之前就可能造成麻煩。在穿過擁擠的停車場之後，你還需要找到穿過商店的路。

正如一位惱火的Reddit用戶所說：「每個過道都擠滿了人…別人的購物車不停地撞到我…我已經對Costco感到厭煩了。」雖然在周中去Costco可以避開擁擠，但有些門市卻總是人滿為患。

這位憤憤不平的Reddit用戶繼續說道：「無論白天還是晚上，我都會遇到人山人海。」 考慮到Costco的店面佈局不斷變化，人山人海的景象就更加難以駕馭了。不斷變化的店面佈局可以讓顧客在店內停留更長時間，從而提高連鎖店的銷售額。但這也加劇許多門市的混亂氛圍，因為顧客可能無法在預期的位置找到商品。

3. 批量食品雜貨並不適合所有消費者

雖然Costco的商品通常更便宜，但由於商品是批量包裝，顧客單次購物可能會花費更多。此外，還要考慮如何為在商店購買的批量商品找到合適的存放空間。

對於易腐爛商品和冷凍食品，購物者必須有足夠的空間和能力來存放這些商品。如果沒有妥善的儲存，商品變質造成的損失可能比大量購買實際節省的錢還要多。

對於家庭人口較多、每週購買大量食品的人來說，大量購買是省錢的好方法。但對於消費較少、家中空間較小或食品雜貨預算緊張的人來說，從省錢的角度來看，Costco的會員資格並不總是明智的選擇。

4. 與家人共享會員資格變得更加困難

Costco近期經歷了重大變革，包括更新門市的會員政策。這家倉儲式零售商宣布，2024年將要求購物者在進店時掃描會員卡或出示附照片的身份證件。

此外，非會員必須由正式會員陪同才能進入店內，以防止未經授權的購買行為。這些變革旨在防止共享會員資格，即多人共用一個人的Costco 特權（以及一次性會員費）。

根據官網訊息，Costco帳戶持有人可免費獲得一張卡片，供其家庭成員使用。根據個人經驗，這位次要會員將獲得一張自己的卡片（附有照片），無需主帳戶持有人陪同即可購物。會員每次購物最多可攜帶兩位客人。但所有消費必須由會員本人完成。非會員也可以在Costco網站購物，但根據購買的商品，可能會收取額外5%的費用。

