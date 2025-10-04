沒有大學學位、兼職出頭天！30歲靚女靠副業每月賺進60萬元

30歲的凱莉羅克萊恩（Kelly Rocklein）靠副業每月賺進2萬美元。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名年輕女子於大學輟學後，投身人工智慧用戶生成內容創作領域，開創副業收入已突破六位數。她一開始的收費每小時僅25美元，現在她的收費每小時高達175美元，可以讓她每月賺進2萬美元（台幣60萬元）。

凱莉羅克萊恩（Kelly Rocklein）生長在單親家庭，媽媽教養她和弟弟與妹妹。她上高中的時候，就像個吃免費午餐的孩子。她知道四年制州立大學是不可能的，因為負擔不起，而且也不想申請學生貸款。

2013年，高三那年，她打了三份工，負擔得起社區大學第一個學期的費用；入學後很快就意識到，只是在遵循社會規範，為並非熱愛的事情而努力工作。

她想從事內容創作。Instagram當時還很新，還沒有故事和 Reels。當她思考自己想做什麼的時候，她想到了用戶生成內容 （UGC）。她對客戶說：「嘿，如果你給我寄一個我想要但不想付錢的產品，我可以拍一個很酷的視頻，然後你可以把它發佈到你的社交媒體上。」

UGC是（User-Generated Content，使用者生成內容），指的是由一般使用者或社群成員所創作自媒體、上傳和分享的內容，而非企業或專業製作團隊生產的內容。這些內容可以是文字、圖片、影片、評論、社群貼文、直播等，常見於社群媒體。

2014年至2015年間，凱莉非常努力打造作品集。早期，她的收費大約是每小時25美元。那時我還住在家裡，白天下班後會熬夜。大約8個月後，她和普羅克特·加拉格爾研究所（Proctor Gallagher Institute）簽下了第一份合約，那份合約對她來說意義非凡，當時那一年那個季度的合約收入大約是3萬美元。那是她這輩子見過的最高金額。

之後她搬到洛杉磯，進入了網紅圈。從事創意指導和視訊剪輯工作。本質上，她做的是創意策略，專注於如何讓人們停止滾動螢幕，直接觀看影片。

到了2018年秋天，憑藉著2014年至2018年期間累積的實際經驗，她在MuteSix獲得了第一份代理工作。她為品牌編輯的內容是使用者原創內容 （UGC），已經做了4年多。在公司全職工作的同時，還繼續做一次性的UGC產品作為副業。

經濟狀況穩定後，凱莉開始有能力償還債務，並累積財富。在那份公司全職工作中，賺了7萬美元，並接手了一些UGC項目，但直到2020年左右，這份副業才成為一個穩定的、有潛力賺到真金白銀的機會，基本上讓她的薪水翻了一番。

離開MuteSix之後，她開始建立自己的UGC諮詢服務。到2021年秋天，又找到了一份全職的創意策略工作，但與此同時，她也在打造個人的UGC副業。她的UGC副業也正式讓我的年收入超過了10萬美元（台幣300萬元）。

於是凱莉每週花10-15小時做這份六位數收入的副業。這份工作很穩定，主要有三個客戶，偶爾也會有一些一次性的專案。一旦預計當年的收入能超過30萬美元，她就開始自己創業了。

她表示，能為客戶賺的錢越多，就越有底氣收取更高的費用。可以選擇那些願意支付更高報酬的UGC專案。只要兩三個合約，她就能兼職賺到全職創意總監的薪水。

她目前每月收入高達2萬美元，時薪是175美元。儘管UGC創作者的數量比以往任何時候都多，但這仍然是一個令人難以置信的機會，因為每天都有更多的直接面向消費者的品牌湧現。





