富比士400富豪排行榜 這些產業富豪最多

富比士400位富豪排行榜只留給全體美國人0.0001%的名額。如今，仍有500位億萬富翁無法躋身榜單。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕富比士400位富豪排行榜，只留給全體美國人0.0001%的名額。如今，美國仍有500位億萬富翁無法躋身榜單，創下了歷史新高。從榜單上統計來看，金融和投資業是人數最多的行業，科技業的總資產卻是最多的。

這份榜單涵蓋了從醫療保健到零售等各種行業，但與往年一樣，有一個行業遙遙領先於其他行業：金融和投資。今年的400富豪榜共有113位創投、對沖基金經理人、私募股權巨頭和其他投資者上榜，佔榜單的28%以上。這一數字高於2024年的108名（27%）。他們的財富也更加豐厚，身價從股市飆升的1.3兆美元飆升至驚人的1.5兆美元。

請繼續往下閱讀...

科技業是榜上第二受歡迎的行業，共有82位億萬富豪上榜。他們是榜單上最富有的群體，總資產從去年的1.8 兆美元增長到2.8兆美元，同時也是財富增長最快的群體。

食品飲料仍是第三大產業，今年有38位億萬富翁上榜，佔榜單的9.5%，去年有42位。時尚和零售業繼續位居美國富豪第四大熱門產業之列，有26位億萬富翁，佔榜單的6.5%

第五是能源業，共23位億萬富翁，佔榜單的5.8%。第六是媒體與娛樂業，有20位億萬富翁，佔榜單的5%。第七是房地產業，有18位億萬富翁，佔榜單的4.5%。

第八是體育業，有16位億萬富翁，佔榜單的4%。第九製造業，有14位億萬富翁，佔榜單的3.5%。第十是醫療保健業，有13位億萬富翁，佔榜單的3.2%

