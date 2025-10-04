英特爾人事大地震！外媒爆陳立武接CEO半年13名高管異動

外媒統計，陳立武接掌英特爾CEO半年左右，高達13名高管職位異動。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕IT媒體《CRN》統計顯示，英特爾內部近期有13 名高管職位異動，這些變動表明陳立武 （Lip-Bu Tan） 在今年3月接掌CEO後，6個月內已經對這家半導體巨頭留下了深刻的印象。

《CRN》指出，對英特爾高階主管團隊結構進行重大調整是陳立武上任初期的首要任務之一，英特爾一些高層已在今年稍早離職，例如前首席技術長拉文德 （Greg Lavender） 和前首席人資長潘比亞奇 （Christy Pambianchi）。

請繼續往下閱讀...

自那時起，這位執行長繼續從人事角度在英特爾留下自己的印記，無論是今年夏天宣布裁員15%，還是從外部引進新高管來領導代工部門、人工智慧加速器晶片和伺服器 CPU 的設計工作。

陳雖引進了新的管理人才，並從內部提拔了一些主管，但他失去了一位在英特爾工作長達30年的產品主管霍爾索斯（Michelle Johnston Holthaus）以及其他幾位高管。

最終，英特爾的高階主管團隊由新舊面孔組成，與前英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger的團隊看起來稍稍不同。主要留任主管包括英特爾財務長津斯納（David Zinsner）、網路和邊緣運算事業部負責人卡蒂（Sachin Katti）、首席法務長博伊斯（April Miller Boise）以及英特爾代工業務負責人錢德拉塞卡蘭（Naga Chandrasekaran）。

英特爾技術長拉芬德（Greg Lavender）退休。（路透）

《CRN》依時間序，彙整出13名高管動向。

1、Christy Pambianchi：英特爾首席人資長潘比亞奇於4月底離職，前往建築巨頭Caterpillar擔任高級人力資源主管。

2、Greg Lavender：陳立武在 4 月中旬表示，技術長拉芬德（Greg Lavender）即將退休，提拔了網路晶片主管凱提（Sachin Katti）為技術長和AI主管。

3、Sachin Katti：網路晶片主管凱提（Sachin Katti）獲拔擢為技術長和AI主管。陳做出這些改變是為了扭轉英特爾的頹勢。

4、Christoph Schell：英特爾4 月底宣布，首席商務長謝爾（Christoph Schell）將於6月辭去公司銷售和行銷集團負責人職務。英特爾在向美國證券交易委員會提交的監管文件中表示，謝爾是由前CEO季辛格聘用的 ，他已於 6 月底告知公司決定離職，以「尋求其他職業機會」。

5、Greg Ernst：他是接掌的前商務長謝爾的職務，擁有 25 年銷售經驗的恩斯特（Greg Ernst）將成為該公司的新 CRO。

6、Jean-Didier Allegrucci：英特爾 6 月中旬宣布聘請資深半導體工程師阿古奇（Jean-Didier Allegrucci）來增強其人工智慧運算能力，阿古奇曾是蘋果資深晶片設計師，時間長達17年，他將擔任英特爾的 AI 系統單晶片 （SoC） 工程副總裁。

7、Shailendra Desai：英特爾 6 月中旬也宣布聘請資深半導體工程師德賽（Shailendra Desai），擔任人工智慧架構和網路副總裁的頭銜，德賽曾領導Google多個行動 SoC 設計的矽片工程、架構設計和平台解決方案。

8、Srinivasan Iyengar：愛楊格（Srinivasan Iyengar）從益華電腦（Cadence Design Systems）加入英特爾，並將領導一個新的客戶工程中心。在加入英特爾之前，愛揚格至少從 1997 年起就職於益華，這是一家主要的晶片設計軟體供應商，陳立武於 2009 年至 2021 年擔任該公司的執行長。

9、Michelle Johnston Holthaus：英特爾產品執行長霍爾特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）將在公司工作近30年後卸任。

10、Jim Johnson：英特爾 9 月初宣布，在公司擁有 40 年經驗的資深主管約翰遜（Jim Johnson）將成為其客戶端運算事業部的常任負責人。

11、Kevork Kechichian：英特爾9月宣布挖角克奇奇安（Kevork Kechichian）擔任英特爾數據中心事業部新任執行副總裁兼總經理。他過去曾擔任Arm工程部的副總裁，也曾在恩智浦半導體（NXP Semiconductors）和高通工作過。

12、Naga Chandrasekaran：英特爾代工高階主管錢德拉塞卡蘭（Naga Chandrasekaran）的職權範圍則進一步擴大，涵蓋技術開發與製造業務。

13、Christopher George：負責英特爾與美國政府業務的高管喬治（Christopher George）在9 月中旬表示，他將於 10 月 1 日離職。喬治在川普總統宣布美國政府將使用先前授予的撥款收購該晶片製造商近 10% 股份近一個月後，在領英（LinkedIn）宣布離任消息。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法