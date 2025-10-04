自由電子報
台灣之光！桃園機場勇奪「全球最友善機場」樟宜機場大落漆

2025/10/04 17:12

台灣桃園國際機場超越日本成田國際機場，成為全球最友善機場第1名。（路透）台灣桃園國際機場超越日本成田國際機場，成為全球最友善機場第1名。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕英國旅遊服務公司Airport Parking & Hotels選出全球「全球最友善機場」，台灣桃園國際機場超越日本成田國際機場，更是大幅領先新加坡樟宜機場，成為全球最友善機場。

報告發現，73.6%的旅客對桃園機場工作人員的評價是正面的，超過了排名第2的英國康沃爾紐基機場（73.3%）和排名第3的日本成田國際機場（73.1%）。樟宜機場排名第17位（65.7%的旅客對其員工給予了正面評價）。

為了編制這份名單，Airport Parking & Hotels分析了5月20日至8月底發布的超過7萬1000條Google評論，其中提到了全球100個最繁忙機場，以及英國23個最繁忙機場的機場工作人員。利用52個與員工相關的正面關鍵字，例如友善、耐心、禮貌和專業，評論日期為 2025 年5月20日至8月底，以英語撰寫評論為主要分析對象。

亞洲機場進榜前10名還有第8名南韓濟洲國際機場，第9名的杜拜國際機場。

