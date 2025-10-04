陸軍中將退伍後做錯一個決定 月退俸從12萬銳減到7萬悔不當初

國軍將領退伍後都享有優渥的終身俸，讓一般上班族很是羨慕。圖為賴清德總統日前主持「中華民國114年10月份將官晉任授階典禮」。（圖由總統府提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍將領退伍後都享有優渥的終身俸，讓一般上班族很是羨慕，但如果做錯了決定，月退俸的額度一下子少了好幾萬，可是後悔也都來不及，還會成為軍校同學的笑柄。

一位C姓陸軍中將從軍39年7個月，以中將六級退役，當時已是中將軍階的最高等級，終身俸加上優惠存款，每月能領到12萬1231元，他也與妻子出國遊山玩水，日子過的不亦樂乎。

但才沒過幾年，卻因為他做錯一個決定，不僅月退俸從12萬1231元驟降為7萬3802元，每次有軍校同學的聚會時，他的這件事情都會被拿出來恥笑一番，讓他身心一直受到煎熬。

C姓中將說，因為先前修法的公教年改，優惠存款2年後就已取消，他當時判斷軍人也會比照，他想反正只能再拿2年優惠利息，乾脆就放棄，於是他就去台銀辦理優惠存款解約，當時的櫃台人員還一直詢問他：「你確定要解約嗎？解約後就沒有辦法再優存了！」

C姓中將哀怨的說，當年因為政策宣導不明，政府也沒充分宣導，讓他誤認職業軍人的優惠存款也會在2年後就全部取消，所以才決定去銀行辦理解約，優惠存款的錢雖然領出來了，但月退俸的額度也從12萬1231元驟降為7萬3802元。

他說，解約之後，他與軍校同學談這件事時，卻被同樣已退伍的同學們笑到爆，笑他怎麼會這麼蠢笨，還幫他試算軍人年改的公式。軍人年改有2個特性，一是分10年調降優存利息歸零，一是為降低退休軍人衝擊，重新訂定計算公式。

他說如果當年沒有主動去放棄優惠存款，中將六級月退俸從12萬起，每年遞減約2千餘元，到10年後，還有10萬元左右，他自己因為主動解約，結果直接減到剩7萬多元，少了5萬元，跟同階退伍的同學比較起來，10年過去之後，他的月退俸比同階同還是少了3萬元。

C姓中將為了這件事相當後悔，他跑去台銀詢問有無解決的方法，但銀行說依規定是已解約就沒有再回存的可能，他又跑去找立委陳情，得到的答案同樣是不行，C姓中將還找過媒體抱怨此事，也正式向國防部提出訴願，但結果都是不如他所願。

