中華電信簡志誠：馨心學堂開啟數位平權新篇章

中華電信董事長簡志誠擔任「馨心學堂」校長，開心聆聽潘金福班長暢談其AI畫作的創作發表。（中華電信提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信積極強化網路韌性，也推動數位平權，中華電信董事長簡志誠表示，颱風的考驗揭示了另一個現實，也就是台灣已邁入超高齡社會，許多高齡長者在災難中必須依賴電話、手機與網路來和外地家人聯繫，然而，許多長者並不熟悉數位工具，甚至可能成為一道隱形的鴻溝，而「韌性」不僅是通訊基礎設施的強固，更包含了讓不同世代、不同族群都能使用網路及數位資源與工具的「數位平權」。

簡志誠表示，中華電信從去（2024）年開始推動的「馨心學堂」，正是一項結合專業、公益與人情味的數位平權計畫。

請繼續往下閱讀...

中華電信「馨心學堂」是全台第一個由企業設立、專為長者開辦的數位培力課程，最大的特色在於培訓身障朋友成為「星星講師」，由星星講師和中華電信企業志工一同深入社區，一對二耐心陪伴長輩們學習用和生活最貼近的數位工具，包括用APP看地震速報、查氣象、用警政APP防詐騙、用Google地圖定位報平安，甚至玩 AI 創作，豐富的課程設計，不僅讓阿公阿嬤們體驗到科技的便利性，更在課程互動中，強化防詐意識與生活自立能力。

中華電信創辦台灣第一間由企業設立、專為高齡長者設計的數位學堂，培訓身障朋友成為講師。（中華電信提供）

簡志誠說，計畫的另一大亮點，是透過專業培訓讓身障朋友翻轉角色，變身成為數位講師。從受助者變為助人者，身障朋友不僅找到自立方式與自我價值，也在教學過程中以受限的肢體，來發揮無限生命力的樂觀積極生命態度，正面影響高齡長者。

簡志誠分享數個令人動容的星星講師的故事。來自基隆的「玻璃娃娃」陳柏荃，雖然長期與成骨不全症對抗，卻在課堂中展現自信，以AI彩繪創作表達夢想，他說：「沒想到有一天，我也能教導長輩學習科技」；而台中的許世皇，14 歲時因意外失去四肢，卻能用嘴操作手機，熱情教導長者使用Google地圖定位，讓高齡學員們深受鼓舞。不僅如此，長輩們也透過學習，找回兒時的回憶與感動；高雄旗山產銷班的潘金福班長，就在課程中用AI畫出兒時全家插秧的場景，直誇「揪感心」。跨世代、跨族群在數位課程中相互交流，通訊科技成為溫暖人心的橋梁。

簡志誠表示，截至今年八月底，「馨心學堂」已培訓116位星星講師，吸引3,096人次企業志工參與，服務超過5,600人次長者。簡志誠強調，中華電信會秉持永遠走在最前面的企業精神去推動數位平權，以2024年為例，共嘉惠偏鄉孩童、長者、身障者等近7,000人，並協助3.2萬家中小企業提升數位韌性，未來也會不斷努力，讓通訊科技不分城鄉、世代、人人可及。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法