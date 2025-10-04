長榮航空達拉斯-桃園開航 孫嘉明:明年每週飛美航班破百

長榮航空孫嘉明總經理（右）特別致贈波音787飛機模型，給駐美代表俞大㵢（左）。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空於3日開航達拉斯/沃斯堡–桃園航線，長榮航空總經理孫嘉明指出，達拉斯-桃園航線初期每週飛航3班，將在12月15日前增加為每天1班，屆時每週就有94班飛往美國航班，希望在交機如預期的情況下，明年度可以每週航班破百。

長榮航空從1998年起便開始經營達拉斯貨運航線，至今已近30年，目前長榮航空每週到達拉斯貨運約3-4班，持續穩定成長，其中以電商產品居多，而達拉斯到桃園貨物包括有德州儀器的機台、鑽油設備等。

長榮航指出，桃園-達拉斯首航中，載客率逾90%，其中，轉機客占比60%，直達客40%，達拉斯-桃園首航載客率則100%，未來每日飛航時的載客率目標逾80%。

長榮航空首航典禮特別在達拉斯/沃斯堡國際機場D14登機門舉行儀式，由孫嘉明、駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使、達拉斯/沃斯堡機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan共同主持，並邀請達拉斯/沃斯堡國際機場航空事務部副總裁Mr. Milton De La Paz、沃斯堡副市長Carlos Flores等貴賓，一同進行剪綵，慶賀長榮航空達拉斯/沃斯堡–桃園航線正式啟航。

孫嘉明指出，達拉斯與沃斯堡為雙子城，排行全世界第三大客運量的達拉斯/沃斯堡機場，年運量高達約8800萬人次，長榮航空達拉斯/沃斯堡航線開航後，將可結合達拉斯/沃斯堡機場的優勢，進一步強化亞洲與北美的連結，為雙方締造更多商機，並帶動文化及觀光交流的發展。

俞大㵢說，長榮航空是亞洲第一家飛航德州雙航點的航空公司，長榮航空桃園至休士頓及達拉斯/沃斯堡航線的飛航，象徵了兩地之間更緊密的連結與往來。

達拉斯是德州發展最快的城市之一，已成為全球科技與製造業新重鎮，也吸引許多台灣電子大廠設廠及投資。

